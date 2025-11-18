Gabon : Saisie massive de "Kobolo" à Bitam en provenance du Cameroun

Le "Kobolo" : Un fléau qui ravage la jeunesse gabonaise

La saisie souligne l'ampleur croissante d'une véritable plaie nationale au Gabon, où la jeunesse se tourne de plus en plus vers les mélanges alcool/médicaments. Ce phénomène, appelé "Kobolo" à Libreville, suit la tendance mondiale lancée par des drogues récréatives similaires.









Nature et Effets de l'Opiacé

Le "Kobolo" est un puissant anti-douleur, plus connu sous le nom générique de Tramadol. Il s'agit d'un opiacé de synthèse, que l'addictologue Bertrand Lebeau qualifie de "plus proche de la codéine que de la morphine".





Formes : Il existe sous forme simple ou associée au paracétamol.

Impact scolaire : Le phénomène touche l'environnement scolaire, comme l'explique une enseignante de la capitale :

« Ça commence dès la sixième, dès 12-13 ans, on voit les enfants littéralement changer de peau, devenir agressifs et violents sous les effets de ce kobolo... Le pire c’est que les élèves ne font pas que consommer, ils vendent. »











Économie et Contrôle

Bien que relativement contrôlé dans des pays comme la France, où il est prescrit après des opérations chirurgicales, le Tramadol l'est beaucoup moins au Gabon, ce qui facilite son trafic et son accès.



