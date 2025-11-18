Gabon : Saisie massive de "Kobolo" à Bitam en provenance du Cameroun

Détails de la Saisie
Quantité : 7 750 tablettes de Trama King (surnommées "cobolos" ou "Kobolo").
Lieu : Saisie effectuée à Bitam, lors d'une inspection de marchandises en provenance du Cameroun.
Mode de dissimulation : Les comprimés étaient dissimulés dans des sacs de farine.
Propriétaires : Les marchandises illégales appartenaient à deux citoyens gabonais.
Le "Kobolo" : Un fléau qui ravage la jeunesse gabonaise
La saisie souligne l'ampleur croissante d'une véritable plaie nationale au Gabon, où la jeunesse se tourne de plus en plus vers les mélanges alcool/médicaments. Ce phénomène, appelé "Kobolo" à Libreville, suit la tendance mondiale lancée par des drogues récréatives similaires.
Nature et Effets de l'Opiacé
Le "Kobolo" est un puissant anti-douleur, plus connu sous le nom générique de Tramadol. Il s'agit d'un opiacé de synthèse, que l'addictologue Bertrand Lebeau qualifie de "plus proche de la codéine que de la morphine".
Formes : Il existe sous forme simple ou associée au paracétamol.
Impact scolaire : Le phénomène touche l'environnement scolaire, comme l'explique une enseignante de la capitale :
« Ça commence dès la sixième, dès 12-13 ans, on voit les enfants littéralement changer de peau, devenir agressifs et violents sous les effets de ce kobolo... Le pire c’est que les élèves ne font pas que consommer, ils vendent. »
Économie et Contrôle
Bien que relativement contrôlé dans des pays comme la France, où il est prescrit après des opérations chirurgicales, le Tramadol l'est beaucoup moins au Gabon, ce qui facilite son trafic et son accès.
Coût : Le prix de la pilule est très faible, compris entre 250 et 500 FCFA (soit environ 40 et 80 centimes d’euros).