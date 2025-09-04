Guinée : le pays se dote de son premier Data Center national et du domaine GN

Une nouvelle ère numérique s’ouvre pour la République de Guinée.



En effet, le pays a franchi un pas décisif vers la souveraineté technologique et numérique avec l’inauguration officielle de son tout premier Data Center national, et le lancement du domaine Internet national « .GN », désormais accessible à tous.



Placée sous le haut patronage du général Mamadi Doumbouya, président de la République, cette cérémonie historique a été présidée le jeudi 4 septembre 2025 par le ministre directeur de cabinet de la Présidence et président du Conseil National de l’ARPT, en présence du ministre secrétaire général de la Présidence, le général Amara Camara, des membres du CNRD, de cadres gouvernementaux, et de représentants des différentes couches socioprofessionnelles du pays.