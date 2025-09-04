Alwihda Info
AFRIQUE

IATF 2025 : ouverture de la foire en présence du chef de l’Etat tchadien


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 5 Septembre 2025



17 chefs d’État et délégations dont le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno ont honoré de leurs présences, ce 04 septembre 2025 à Alger, l’ouverture officielle de la 4e édition de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF 2025).

Cette foire est organisée par la République Algérienne Démocratique et Populaire en partenariat avec la Commission de l’Union Africaine et la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine (ZELECAf). Plusieurs discours dont celui de l’ex président nigérian Olesegun Obassanjo, président de l’AITF, suivi de ceux des partenaires de l’événement ont été prononcés.

Tous les intervenants ont mis l’accent sur l’intérêt que les pays africains ont, à commercer entre eux, afin de faire profiter à leurs populations les dividendes des biens et services dont ils regorgent. Mais, les interventions les plus attendues ont été celles des chefs d’État.

L’honneur a été en premier lieu accordé au Président algérien, Abdelmadjid Tebboune pour souhaiter la cordiale bienvenue à ses homologues, aux chefs de délégations ainsi qu’aux partenaires de l’événement qui, malgré leurs agendas chargés, ont rehaussé de leurs présences la présente édition de la Foire Commerciale Intra-Africaine (IATF 2025).

Un panel a été ensuite mis en place pour permettre aux Présidents qui désirent prendre la parole, de s’exprimer. A sa suite, plusieurs autres Chefs d’État ont pris la parole pour vanter les mérites d’une meilleure intégration dans le domaine commercial.

Le président de la République, chef de l’Etat, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a mis en exergue les potentialités économiques, les ressources minières, agricoles, fauniques et halieutiques dont regorgent le Tchad. Il n’a pas, non plus perdu de vue, les facilités que le pays accorde aux investisseurs qui désirent investir.

Il est à noter que le Tchad prend part à ce grand événement avec une forte délégation composée de plusieurs membres du gouvernement, des cadres du ministère du Commerce, ceux de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE) ainsi que des membres de la Chambre de Commerce, d’Industrie, d’Agriculture, des Mines et de l’Artisanat (CCIAMA).

Bon à savoir, cette Foire Commerciale Intra-Africaine réunit plus de 2.000 exposants, près de 35.000 visiteurs professionnels et des délégations venues de 140 pays. L’objectif ultime de l’IATF 2025 est d’aboutir à la conclusion des accords commerciaux et des investissements estimés à plus de 44 milliards de dollars.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
