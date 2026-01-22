Jeunesse et Citoyenneté : La Douane Centrafricaine dévoile ses coulisses pour la JID 2026







Bangui – Sous l'impulsion du Directeur Général, le Colonel Frédéric Théodore Inamo, la douane centrafricaine a choisi de placer la pédagogie au cœur de ses célébrations annuelles. En ouvrant ses sites stratégiques à la jeunesse, l'institution cherche à briser les clichés et à susciter des vocations basées sur l'intégrité et la modernité.







Un parcours d'immersion du centre-ville aux frontières



Encadrés par Portia Deya-Abazene, présidente du comité d’organisation, les étudiants des facultés de droit et d'économie, ainsi que des lycéens, ont suivi un itinéraire pédagogique complet :



L’Hôtel des Douanes : Pour comprendre l'administration centrale et la planification.



L’Aéroport Bangui-Mpoko : Pour observer le contrôle des flux aériens et la lutte contre les trafics.





Le Port Sec de PK26 (Axe Boali) : Pour appréhender la logistique terrestre et le dédouanement des marchandises importées par la route.







Digitalisation et lutte contre la corruption : Les deux défis



Au-delà des procédures techniques, la visite a mis l'accent sur les réformes structurelles portées par le ministre des Finances, Hervé Ndoba. La digitalisation des services a été présentée comme l'outil majeur pour « illuminer chaque acte de service public » et réduire les opportunités de corruption.





« La jeunesse est notre meilleur atout pour une douane irréprochable et innovante », a déclaré le Colonel Inamo devant un auditoire attentif.







Former les "leaders de demain"



L'objectif de cette journée dépasse la simple visite technique. Pour la DGDDI, il s'agit de former des citoyens conscients que la mobilisation des recettes douanières est ce qui permet à l'État de financer les écoles, les hôpitaux et les infrastructures.





Les échanges directs avec les douaniers sur le terrain ont permis aux étudiants de poser des questions concrètes sur les défis logistiques et la sécurisation des frontières dans un pays enclavé comme la RCA.