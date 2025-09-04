









AFRIQUE Le CIO invite à créer les médailles des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026

Par IOC - 5 Septembre 2025



Le motif retenu figurera sur les médailles remises aux athlètes qui monteront sur le podium au Sénégal.

Esprits créatifs et fans des Jeux partout dans le monde, le moment est venu d'écrire une page de l'histoire olympique. L’on a désormais la possibilité de créer l'un des symboles les plus puissants des Jeux en concevant l'avers de la médaille des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026.



Le motif retenu figurera sur les médailles remises aux athlètes qui monteront sur le podium au Sénégal. Les projets peuvent être envoyés du 2 septembre au 7 octobre 2025 via une plateforme spécifique sur le site web olympics.com.



Le créateur de l'avers de la médaille des JOJ de Gangwon 2024, Dante Akira Uwai, a expliqué l'impact qu'avait eu sur sa vie sa participation au concours 2024 : "Énormément de choses ont changé depuis Gangwon. Le concours de création de médailles m'a ouvert de nombreux débouchés, en particulier professionnels. Mais je pense que le changement le plus important a été intérieur. J'ai pu prendre toute la mesure du pouvoir de transformation qu'ont l'art et le sport."



En plus de pouvoir envoyer leurs créations du 2 septembre au 7 octobre 2025 via la plateforme spécifique sur olympics.com (https://apo-opa.co/4mTEo6H) , les candidat(e)s auront également accès à une boîte à outils pour la création des médailles contenant des prescriptions techniques, des lignes directrices ainsi que le règlement. Les propositions seront jugées sur la base de cinq critères : la créativité, l'originalité, la pertinence par rapport au récit des JOJ, la faisabilité et la description écrite.



Un jury composé du président de la commission de coordination du Comité International Olympique (CIO) pour Dakar 2026, Humphrey Kayange OLY, du gagnant du concours de création des médailles de Gangwon 2024, Dante Akira Uwai, des jeunes leaders du CIO, Peniamina Percival OLY et Pragnya Mohan, des jeunes reporters du CIO, Yun Su Park et Yann Durand, et de l'ambassadeur de Dakar 2026, Elzo Jamdong, examinera les motifs proposés, en établira un classement et fera part de ses recommandations à la commission exécutive du CIO pour approbation.



Le revers de la médaille sera conçu par le comité d'organisation de Dakar 2026 et intégrera des éléments de la culture sénégalaise ainsi que l'emblème des JOJ. "Le pouvoir de transformation qu'ont l'art et le sport" La possibilité de concevoir l'avers de la médaille a été offerte pour la première fois à l'occasion des JOJ de Singapour 2010, lorsque la Japonaise Setsuko Fukuzawa a créé le motif "Yes Youth Can". Depuis, de jeunes designers originaires de Slovaquie, de Roumanie, d'Indonésie, de Nouvelle-Zélande et du Brésil ont vu leurs créations remises aux athlètes sur les podiums des JOJ. Pour les JOJ de Gangwon 2024, plus de 3 000 créations provenant de 120 pays avaient été envoyées.



L'artiste et architecte brésilien Dante Akira Uwai avait ainsi été sélectionné pour son projet "A Sparkling Future" (Un avenir étincelant). "Lorsque j'ai conçu ma médaille, j'ai visualisé l'athlète qui la recevait", a confié Dante Akira Uwai. Qu'est-ce que je veux qu'il ou elle ressente ? Qu'est-ce que je veux qu'il ou elle voit ? Et lorsqu'il ou elle sera plus âgée(e) et repensera à ce moment, quels souvenirs la médaille devrait-elle lui évoquer lorsqu'il ou elle la verra accrochée au mur ?"



Se remémorant les JOJ de Gangwon 2024, il a ajouté : "Je pense que le souvenir le plus marquant a été de voir la remise de la toute première médaille. J'avais imaginé cette scène pendant toute une année, et lorsqu'elle s'est enfin produite, ce fut un moment très, très émouvant."



Pour rappel, les JOJ de Dakar 2026 se tiendront sur deux semaines à partir du 31 octobre et réuniront les meilleurs jeunes athlètes du monde (âgés de 17 ans au maximum). Les Jeux se dérouleront sur trois sites hôtes : Dakar, Diamniadio et Saly.





