Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali : La guerre des images du JNIM ou le défi de la surveillance aérienne


Alwihda Info | Par - 22 Janvier 2026


Le Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (JNIM) vient de diffuser une vidéo montrant l'un de ses plus vastes camps d’entraînement jamais filmés au Mali. Cette mise en scène, d'un professionnalisme troublant, pose une question cruciale : comment une telle concentration humaine et logistique peut-elle échapper aux radars des forces régulières ?


Mali : La guerre des images du JNIM ou le défi de la surveillance aérienne




Le groupe jihadiste JNIM (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) a diffusé ce 21 janvier 2026 des images d’un vaste camp au Mali, considéré comme l'un des plus grands jamais montrés. Dans ces vidéos, les combattants apparaissent en tenues soignées et effectuent des mouvements coordonnés, imitant les codes des forces régulières. Cela vise à renforcer leur image et à valoriser leur engagement.




 

Objectifs Stratégiques

 
  1. Attraction de Nouvelles Recrues

    Ce type de démonstration vise à attirer de nouveaux membres en projetant une image d'organisation structurée et professionnelle. Cela peut séduire des jeunes en quête d'identité ou de sens à travers un groupe pouvant sembler fort et uni.
     
  2. Renforcement de l'Image et de la Légitimité

    En présentant des camps bien organisés, JNIM cherche à se légitimer aux yeux de ses membres et sympathisants potentiels, en renforçant l'idée qu'ils sont une force à ne pas sous-estimer.




 

Questions Soulevées

  La diffusion de ces images soulève des interrogations cruciales concernant la sécurité et le contrôle territorial dans la région :
  • Comment un tel rassemblement humain et logistique peut-il exister sans être inquiété ?
    Cela soulève des questions sur la surveillance des forces de sécurité maliennes et internationales, ainsi que sur l’efficacité des efforts pour contrer l'expansion des groupes jihadistes dans la région.
  • Quelles sont les implications pour la sécurité régionale ?
    Cette situation met en lumière la capacité de JNIM à fonctionner de manière autonome et organisée, ce qui peut avoir des ramifications profondes pour la stabilité au Mali et dans les pays voisins.





La diffusion par JNIM d'images d'un camp bien structuré souligne non seulement la sophistication croissante des groupes jihadistes, mais aussi les défis persistants auxquels sont confrontées les forces de sécurité dans leur lutte contre le terrorisme. Cela appelle à une réévaluation des stratégies de lutte contre l’insurrection et à une collaboration renforcée entre les nations de la région pour faire face à cette menace.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/01/2026

Tchad : des dégâts après l’incendie dans une boutique de carburant à Am-Timan

Tchad : des dégâts après l’incendie dans une boutique de carburant à Am-Timan

Tchad : loi de finances 2026, une réforme axée sur la digitalisation et la mobilisation des ressources Tchad : loi de finances 2026, une réforme axée sur la digitalisation et la mobilisation des ressources 21/01/2026

Populaires

Tchad : nomination d'un nouveau préfet de département de Korbol

21/01/2026

Tchad : à Koumra, un petit-fils tue sa grand-mère avant de succomber à son tour

21/01/2026

Extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba : Ouagadougou salue la coopération judiciaire du Togo

21/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 20/01/2026 - Ahmad Youssouf Ali

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Les paradoxes de la paix « trumpienne » : escalades, voltefaces et recomposition des alliances géopolitiques

Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé Détournement de l’objet de visa et refus de visa à des fins migratoires : Refus de visa annulé par le Juge administratif ; Le droit à la vie privée et familiale réaffirmé 20/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter