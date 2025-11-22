Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Mali - Niger - AES : Un convoi de 82 citernes de carburant arrive à Bamako, soulignant la solidarité régionale


Alwihda Info | Par - 23 Novembre 2025


Un convoi de 82 citernes de carburant, en provenance de Niamey, est arrivé à Bamako ce week-end, après avoir traversé le territoire burkinabé. Cet approvisionnement spécial constitue un geste de solidarité du Niger envers le Mali, confronté ces derniers temps à une pénurie aiguë de carburant.


Info et Images : Direct Niger
Info et Images : Direct Niger


 

Escorte Conjointe et Sécurisation du Transit

 

Pour assurer le succès de cette opération logistique et stratégique, le convoi a bénéficié d'une escorte de sécurité conjointe depuis son départ de Niamey. Les Forces Armées Nigériennes (FAN) ont été appuyées par leurs homologues burkinabé (Forces de Défense et de Sécurité - FDS) et maliennes (Forces Armées Maliennes - FAMA).






Cette coordination trilatérale démontre la solidité de la coopération sécuritaire entre les membres de l'Alliance des États du Sahel (AES).




 

Réponse à la Pénurie Aiguë

 

L'arrivée de ce volume de carburant est cruciale. Elle intervient alors que Bamako gère une pénurie aiguë exacerbée notamment par le maintien du blocus et des pressions sur les axes routiers stratégiques par les Groupes Armés Terroristes (GAT).

 

Au-delà de ce geste de solidarité ponctuel, le Niger et le Mali sont liés par un accord d'approvisionnement en carburant. Niamey continue ainsi de fournir régulièrement les régions du Nord Mali, notamment à partir de Gao.

 

L'acheminement sécurisé de ce convoi symbolise la détermination des autorités de transition à garantir l'approvisionnement national et à mitiger les conséquences des menaces sécuritaires sur l'économie et le quotidien des populations.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 22/11/2025

Tchad : Le Centre HD organise un atelier à Balimba pour la prévention des conflits agropastoraux

Tchad : Le Centre HD organise un atelier à Balimba pour la prévention des conflits agropastoraux

Tchad - Projet Sahel Relance : Lancement d'une mission d’étude conjointe à Séoul pour l’Institut EduSahel Tchad - Projet Sahel Relance : Lancement d'une mission d’étude conjointe à Séoul pour l’Institut EduSahel 22/11/2025

Populaires

​Tchad : L’Église de Dieu annonce trois nuits de prière et d’évangélisation pour la Nation

22/11/2025

Tchad - Mandoul : Achèvement des travaux de forage du projet d’approvisionnement en eau financé par la Chine

22/11/2025

CPI : Ali Kushayb fixera sa peine le 9 décembre après sa condamnation pour 27 crimes au Darfour

22/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/11/2025 - Me Fayçal Megherbi

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

Refus implicite de délivrer le certificat de résidence de dix ans annulé : La préfecture des Hauts-de-Seine condamnée

L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides L'Afrique du Sud peut réaliser son potentiel gazier grâce à une stratégie équilibrée de conversion du gaz en liquides 13/11/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter