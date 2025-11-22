Mali - Niger - AES : Un convoi de 82 citernes de carburant arrive à Bamako, soulignant la solidarité régionale

Réponse à la Pénurie Aiguë

L'arrivée de ce volume de carburant est cruciale. Elle intervient alors que Bamako gère une pénurie aiguë exacerbée notamment par le maintien du blocus et des pressions sur les axes routiers stratégiques par les Groupes Armés Terroristes (GAT).







Au-delà de ce geste de solidarité ponctuel, le Niger et le Mali sont liés par un accord d'approvisionnement en carburant. Niamey continue ainsi de fournir régulièrement les régions du Nord Mali, notamment à partir de Gao.







L'acheminement sécurisé de ce convoi symbolise la détermination des autorités de transition à garantir l'approvisionnement national et à mitiger les conséquences des menaces sécuritaires sur l'économie et le quotidien des populations.

