Mali : le Comité de pilotage de la digitalisation de l’administration présente les avancées enregistrées au PM

Le Premier ministre, ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé, ce mardi 25 novembre 2025, une réunion du comité de pilotage de la digitalisation de l’Administration.



A l’ordre du jour, la présentation du Certificat d’origine, une nouvelle plateforme digitale de l’Agence pour la Promotion des Exportations au Mali, APEX et les termes de référence d’une étude consacrée à l’état des lieux de la digitalisation dans notre pays.



Cette étude sera faite par le comité des experts chargés de la digitalisation de l’administration. La nouvelle plateforme de l’APEX-Mali permet aux exportateurs de remplir les formalités dans des délais courts. Cette nouvelle plateforme de l’APEX-Mali vise donc à moderniser les infrastructures et renforcer les compétences des acteurs du secteur export.



L’Agence ambitionne de promouvoir des partenariats internationaux stratégiques et de valoriser les atouts nationaux dans des cadres de coopération équitables et mutuellement bénéfiques. L’objectif est, également, de mettre en place un système d’agrément pour les produits d’exportation, garantissant leur qualité et leur conformité aux normes internationales.