AFRIQUE

Nigeria : Le JNIM revendique officiellement sa première attaque contre l’armée, signalant une escalade stratégique


Alwihda Info | Par - 23 Novembre 2025


Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM) a officiellement revendiqué pour la première fois une attaque contre les forces armées nigérianes, marquant la fin d’une longue période d’opérations discrètes sur le territoire national.


Le groupe terroriste a affirmé avoir ciblé l'armée nigériane aujourd'hui à Duruma, dans la Zone de Gouvernement Local (LGA) de Baruten, au sein de l'État de Kwara, dans l'ouest du Nigeria.

 

Cette zone est stratégiquement située à proximité immédiate de la frontière avec le Bénin, soulignant l'enjeu sécuritaire transfrontalier de cette nouvelle implantation.


Bien que des incidents aient été signalés depuis des mois, voire des années, dans cette région, le JNIM n'avait jamais endossé la responsabilité de ces actions via son canal de propagande officiel, az-Zallaqah.

 

Le choix de revendiquer cette attaque aujourd'hui est hautement significatif :

  • Il indique que le groupe a atteint une capacité opérationnelle et logistique suffisante pour annoncer ouvertement son implantation.

  • Il représente un signal clair que le JNIM est prêt à défier de front l'autorité de l'État nigérian dans la partie occidentale du pays.



Cette escalade confirme une diversification géographique des groupes armés, qui étendent désormais leurs opérations au-delà de la région du Sahel et du Nord-Est nigérian, menaçant les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. 


Pour rappel, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), également connu sous son acronyme arabe GSIM, est une organisation militaire et terroriste d'idéologie salafiste djihadiste, affiliée à Al-Qaïda. 



Formation et Affiliation


Le JNIM a été formé le 1er mars 2017 pendant la guerre du Mali, résultant de la fusion de plusieurs groupes djihadistes opérant dans la région du Sahel : 

Ansar Dine
  • La branche saharienne d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI)
  • Al-Mourabitoun
  • Le Front de libération du Macina 


Zones d'Opération


Le groupe opère principalement au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Récemment, il a également cherché à étendre son influence vers les pays côtiers, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. 

 
Activités et Objectifs


Le JNIM est responsable de nombreuses attaques et enlèvements dans la région. Ses activités récentes incluent : 


Imposition de blocus : Depuis septembre 2025, le groupe impose des blocus sur plusieurs localités maliennes, notamment autour de Bamako, s'attaquant aux convois de carburant et de biens pour asphyxier l'économie du pays.

 
  • Attaques armées : Le JNIM multiplie les offensives contre les forces armées nationales et les civils.
  • Contrôle territorial : Le groupe cherche à contrôler des axes stratégiques et des territoires dans la région.
  • Objectif politique : Au-delà du djihad armé, le JNIM a également des ambitions politiques, cherchant à déstabiliser les pouvoirs en place et à s'imposer comme un interlocuteur incontournable.
  • "Jihad économique" : Le groupe cible l'économie des pays sahéliens pour renforcer son influence. 


Le Conseil de sécurité de l'ONU a désigné le JNIM comme une organisation terroriste. 
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


