AFRIQUE

RCA / Bangui : La France finance l’inauguration d’un forage à énergie solaire à l’ISTM Saint Bernard


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


L’Ambassadeur de France en République Centrafricaine (RCA), M. Bruno Foucher, a inauguré un forage moderne à l’Institut Supérieur des Techniques Médicales Saint Bernard (ISTM). Ce nouvel équipement, d’une profondeur de plus de 60 mètres et entièrement alimenté par énergie solaire, vise à renforcer les capacités de l’établissement de formation médicale.


Amélioration des Conditions de Vie et d'Apprentissage

 

Le soutien au secteur de la santé est une priorité constante de la France pour le développement durable de la République Centrafricaine.

 

L’ISTM Saint Bernard, reconnu comme un établissement de référence dans la formation médicale et paramédicale, faisait face à d’importants besoins logistiques. Grâce à ce nouveau forage, l’institut dispose désormais d’un accès fiable et continu à l’eau potable.

 

Cette infrastructure est essentielle pour améliorer significativement les conditions d’apprentissage et de vie de ses étudiants et de son personnel.

 



Engagement en Faveur de la Santé

 

La présence de l'Ambassadeur Bruno Foucher à cette cérémonie symbolise la pérennité de l'engagement de la France.

 

Paris réaffirme ainsi sa détermination à se tenir aux côtés de la RCA pour renforcer ses capacités dans le domaine vital de la santé, contribuant directement à la formation des futurs professionnels du secteur.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


