RCA : L'Ambassadeur de Russie s'entretient avec le Directeur de Cabinet du MAE Centrafricain

Au cours de l'entretien, les deux parties ont procédé à un échange de vues intéressé concernant les questions actuelles de l'agenda régional et international.







Un accent particulier a été mis sur la préparation de la deuxième conférence ministérielle Russie-Afrique, prévue les 19 et 20 décembre au Caire. Cette discussion témoigne de l'importance de la coordination entre Bangui et Moscou en vue de ce grand rendez-vous diplomatique.









Les officiels ont également abordé l'approche du 65ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Moscou et Bangui. Ils ont discuté des événements commémoratifs qui seront organisés à cette occasion, soulignant la longévité et la pérennité des liens entre les deux pays.

