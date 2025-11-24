Alwihda Info
AFRIQUE

RCA : L'Ambassadeur de Russie s'entretient avec le Directeur de Cabinet du MAE Centrafricain


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


Son Excellence Monsieur A. Bikantov, Ambassadeur de la Fédération de Russie en République Centrafricaine (RCA), a rencontré M. A. Lamessi, Directeur de Cabinet du Ministère centrafricain des Affaires Étrangères. Cette rencontre de travail a permis d'aborder des dossiers bilatéraux et multilatéraux d’importance.


Au cours de l'entretien, les deux parties ont procédé à un échange de vues intéressé concernant les questions actuelles de l'agenda régional et international.

 

Un accent particulier a été mis sur la préparation de la deuxième conférence ministérielle Russie-Afrique, prévue les 19 et 20 décembre au Caire. Cette discussion témoigne de l'importance de la coordination entre Bangui et Moscou en vue de ce grand rendez-vous diplomatique.

 
 

Les officiels ont également abordé l'approche du 65ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Moscou et Bangui. Ils ont discuté des événements commémoratifs qui seront organisés à cette occasion, soulignant la longévité et la pérennité des liens entre les deux pays.

