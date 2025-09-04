Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

RDC : Le président de la République s'entretient avec les acteurs du secteur privé


Alwihda Info | Par - 5 Septembre 2025


Le président de la République Démocratique du Congo s'est réuni ce jeudi soir à la Cité de l'Union africaine avec le président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), Robert Malumba, et le directeur général de l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP), Miguel Kashal.


RDC : Le président de la République s'entretient avec les acteurs du secteur privé



Les discussions ont principalement porté sur l'application de la loi sur la sous-traitance. Selon M. Malumba, l'objectif du chef de l'État était de s'assurer que les opérateurs économiques respectent bien ce texte de loi.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 04/09/2025

Tchad : un poste de contrôle au fleuve de Darasna pour sécuriser les traversées vers Am-Timan

Tchad : un poste de contrôle au fleuve de Darasna pour sécuriser les traversées vers Am-Timan

Tchad : un règlement intérieur pour améliorer la gouvernance locale dans le Logone Occidental Tchad : un règlement intérieur pour améliorer la gouvernance locale dans le Logone Occidental 04/09/2025

Populaires

Tchad : à la grande mosquée de Kélo, célébration de la fête de Maouloud

04/09/2025

Football : Raoul Savoy insuffle un nouvel élan aux Sao du Tchad

04/09/2025

Football – SAO du Tchad : Raoul Savoy salue la réaction de ses joueurs et l’appui du public

04/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter