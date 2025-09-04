AFRIQUE

RDC : Le président de la République s'entretient avec les acteurs du secteur privé

Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Septembre 2025

Le président de la République Démocratique du Congo s'est réuni ce jeudi soir à la Cité de l'Union africaine avec le président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), Robert Malumba, et le directeur général de l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP), Miguel Kashal.