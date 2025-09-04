Les discussions ont principalement porté sur l'application de la loi sur la sous-traitance. Selon M. Malumba, l'objectif du chef de l'État était de s'assurer que les opérateurs économiques respectent bien ce texte de loi.
RDC : Le président de la République s'entretient avec les acteurs du secteur privé
Alwihda Info | Par Peter Kum - 5 Septembre 2025
Le président de la République Démocratique du Congo s'est réuni ce jeudi soir à la Cité de l'Union africaine avec le président de la Fédération des entreprises du Congo (FEC), Robert Malumba, et le directeur général de l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP), Miguel Kashal.
Les discussions ont principalement porté sur l'application de la loi sur la sous-traitance. Selon M. Malumba, l'objectif du chef de l'État était de s'assurer que les opérateurs économiques respectent bien ce texte de loi.
