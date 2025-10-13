









SPORTS SAO du Tchad : Une décennie de désillusion après le triomphe de la CEMAC

Alwihda Info | Par Nguessitta Djimtengaye William - 13 Octobre 2025



Depuis leur titre remporté en décembre 2014 à Libreville, au Gabon, face au Congo-Brazzaville (3-2), les SAO du Tchad peinent à retrouver le chemin de la victoire.





6 juin 2015 : victoire contre la Guinée (2-1)

10 octobre 2015 : victoire face à la Sierra Leone (1-0)

octobre 2019 : victoire contre le Liberia

Double victoire en aller-retour contre l’Île Maurice Le coup de massue est survenu le 12 octobre 2025, lorsque le Tchad a accueilli les Fauves de la République centrafricaine et s'est incliné 3-2 dans les dernières minutes. Ce match, considéré comme un derby de la sous-région entre deux pays frères, a été particulièrement frustrant pour les supporters tchadiens.



Après la rencontre, le sélectionneur des SAO, Raoul Savoy, s'est montré très en colère lors de la conférence de presse. « Si la FIFA autorisait dix changements par match, je les aurais tous remplacés en première période », a-t-il déclaré. Il a également présenté ses excuses au public tchadien et aux autorités sportives, tout en soulignant que son équipe est jeune et que certains postes nécessitent un renforcement.





Le sélectionneur de la RCA a expliqué que, connaissant la qualité offensive des SAO et la vitesse de leurs joueurs, il avait choisi de laisser la possession aux Tchadiens pour miser sur les contre-attaques, un plan qui a parfaitement fonctionné.





À la sortie du stade, certains supporters tchadiens ont exprimé leur satisfaction concernant le niveau de jeu montré par l'équipe en seconde période, conscients que l'équipe est en pleine reconstruction.





Cette défaite ne doit cependant pas décourager les SAO. Il est essentiel de continuer à jouer et à bâtir l’équipe en vue des éliminatoires de la CAN 2027. Comme le disait un supporter : « Les victoires de demain se construisent aujourd’hui, parfois dans la douleur. » Aujourd'hui, cela fait plus de dix ans que le bilan est médiocre : seulement cinq victoires en dix ans. Parmi celles-ci, on peut citer :Le coup de massue est survenu le 12 octobre 2025, lorsque le Tchad a accueilli les Fauves de la République centrafricaine et s'est incliné 3-2 dans les dernières minutes. Ce match, considéré comme un derby de la sous-région entre deux pays frères, a été particulièrement frustrant pour les supporters tchadiens.Après la rencontre, le sélectionneur des SAO, Raoul Savoy, s'est montré très en colère lors de la conférence de presse. « Si la FIFA autorisait dix changements par match, je les aurais tous remplacés en première période », a-t-il déclaré. Il a également présenté ses excuses au public tchadien et aux autorités sportives, tout en soulignant que son équipe est jeune et que certains postes nécessitent un renforcement.Le sélectionneur de la RCA a expliqué que, connaissant la qualité offensive des SAO et la vitesse de leurs joueurs, il avait choisi de laisser la possession aux Tchadiens pour miser sur les contre-attaques, un plan qui a parfaitement fonctionné.À la sortie du stade, certains supporters tchadiens ont exprimé leur satisfaction concernant le niveau de jeu montré par l'équipe en seconde période, conscients que l'équipe est en pleine reconstruction.Cette défaite ne doit cependant pas décourager les SAO. Il est essentiel de continuer à jouer et à bâtir l’équipe en vue des éliminatoires de la CAN 2027. Comme le disait un supporter : « Les victoires de demain se construisent aujourd’hui, parfois dans la douleur. »





Dans la même rubrique : < > Tchad : La billetterie est ouverte pour les matchs cruciaux des Sao Tchad : les SAO du Tchad en quête de première victoire à domicile Éliminatoires Mondial 2026 : les Sao de retour à domicile, la billetterie ouverte à N’Djamena Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)