Sénégal - Angola : Le Président Bassirou Diomaye Faye s’entretient avec le Président de la BAD à Luanda







Au cours des échanges, le Chef de l’État sénégalais a tenu à renouveler ses félicitations à M. Ould Tah pour son élection à la tête de l’institution. Il lui a par ailleurs assuré le soutien total du Sénégal pour la pleine réussite de son mandat.







Le Président Faye a rappelé le rôle stratégique de la BAD, qu’il considère comme une institution africaine majeure, dont l’expertise est essentielle. Il a souligné que la Banque est attendue sur des solutions innovantes et à fort effet catalytique pour relever les défis cruciaux du financement des économies du continent.









Pour sa part, le Président de la BAD a exprimé sa pleine disponibilité, ainsi que celle de l’institution qu’il dirige, à accompagner le Sénégal. Cet accompagnement sera axé sur la mise en œuvre de l'ambitieux programme de développement national, l’agenda Sénégal 2050.







Cette rencontre souligne l'importance que le Sénégal accorde aux institutions de financement continentales pour la réalisation de ses objectifs de croissance et de transformation structurelle.