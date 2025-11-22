Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye à Luanda pour le 7ᵉ Sommet Union Européenne – Union Africaine

Le Chef de l'État sénégalais participera au 7ᵉ Sommet Union Européenne (UE) – Union Africaine (UA), qui se tiendra du 24 au 25 novembre 2025.









Renforcement du Partenariat Birégional

Le Président Diomaye Faye rejoindra à Luanda plusieurs Chefs d’État et de gouvernement africains et européens pour cette rencontre stratégique.





Les travaux du sommet seront axés sur des sujets cruciaux, notamment :



Le renforcement du partenariat birégional ;

Les priorités stratégiques communes entre les deux continents.





Cette participation souligne l'engagement du Sénégal dans le dialogue multilatéral et sa volonté de consolider une coopération équilibrée et mutuellement bénéfique entre l'Afrique et l'Europe.

