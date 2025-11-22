Alwihda Info
Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye à Luanda pour le 7ᵉ Sommet Union Européenne – Union Africaine


Alwihda Info | Par - 23 Novembre 2025


Dakar, le 23 novembre 2025 – Le Président de la République du Sénégal, S.E. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a quitté Dakar ce dimanche à destination de Luanda, en Angola, pour prendre part à un sommet international de haut niveau.


Le Chef de l'État sénégalais participera au 7ᵉ Sommet Union Européenne (UE) – Union Africaine (UA), qui se tiendra du 24 au 25 novembre 2025.

 


Renforcement du Partenariat Birégional

 

Le Président Diomaye Faye rejoindra à Luanda plusieurs Chefs d’État et de gouvernement africains et européens pour cette rencontre stratégique.
 

Les travaux du sommet seront axés sur des sujets cruciaux, notamment :

  • Le renforcement du partenariat birégional ;

  • Les priorités stratégiques communes entre les deux continents.



Cette participation souligne l'engagement du Sénégal dans le dialogue multilatéral et sa volonté de consolider une coopération équilibrée et mutuellement bénéfique entre l'Afrique et l'Europe.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


