AFRIQUE

Sommet de la CEMAC à Brazzaville : L'Afrique Centrale face à son destin économique


Alwihda Info | Par - 23 Janvier 2026


BRAZZAVILLE – La capitale congolaise est devenue le centre névralgique de la diplomatie sous-régionale. Entre réformes monétaires, enjeux de transition au Gabon et coopération sécuritaire, les dirigeants de la zone CEMAC cherchent une voix commune pour renforcer leur souveraineté économique.


Sommet de la CEMAC à Brazzaville : L'Afrique Centrale face à son destin économique



  Brazzaville, la capitale de la République du Congo, accueille un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), initié par le Président Denis Sassou Nguesso. Ce rassemblement a pour objectif de discuter des défis liés à l'intégration régionale et à la stabilité économique de la sous-région.



Participants

Le sommet réunit plusieurs dirigeants clés :
  • Denis Sassou Nguesso (Congo, hôte de l'événement)
  • Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée Équatoriale)
  • Faustin-Archange Touadéra (République Centrafricaine)
  • Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon)
Le Cameroun est représenté par Louis Paul Motaze, ministre des Finances, agissant au nom du Président Paul Biya.




Thèmes Abordés

Les discussions se focalisent sur plusieurs priorités majeures :
  • Libre circulation des personnes et des biens
  • Réformes monétaires
  • Coopération sécuritaire transfrontalière
Ces sujets sont cruciaux pour le développement et l'intégration des États membres de la CEMAC.




Attentes

Les participants s'attendent à des résolutions significatives qui pourraient influencer l'avenir de la zone CEMAC. Le communiqué final de ce sommet sera particulièrement scruté, car il marquera les prochaines étapes à suivre pour les pays de la région.

 

Ce sommet représente une opportunité unique pour renforcer la coopération entre les États membres de la CEMAC et aborder les défis régionaux de manière concertée. Les discussions menées à Brazzaville sont déterminantes pour la stabilité et le développement économique d'Afrique centrale.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


