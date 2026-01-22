Sommet de la CEMAC à Brazzaville : L'Afrique Centrale face à son destin économique





Participants

Denis Sassou Nguesso (Congo, hôte de l'événement)

(Congo, hôte de l'événement) Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée Équatoriale)

(Guinée Équatoriale) Faustin-Archange Touadéra (République Centrafricaine)

(République Centrafricaine) Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon)







Thèmes Abordés

Libre circulation des personnes et des biens

Réformes monétaires

Coopération sécuritaire transfrontalière







Attentes

Brazzaville, la capitale de la République du Congo, accueille un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), initié par le Président Denis Sassou Nguesso. Ce rassemblement a pour objectif de discuter des défis liés à l'intégration régionale et à la stabilité économique de la sous-région.Le sommet réunit plusieurs dirigeants clés :Le Cameroun est représenté par Louis Paul Motaze, ministre des Finances, agissant au nom du Président Paul Biya.Les discussions se focalisent sur plusieurs priorités majeures :Ces sujets sont cruciaux pour le développement et l'intégration des États membres de la CEMAC.Les participants s'attendent à des résolutions significatives qui pourraient influencer l'avenir de la zone CEMAC. Le communiqué final de ce sommet sera particulièrement scruté, car il marquera les prochaines étapes à suivre pour les pays de la région.Ce sommet représente une opportunité unique pour renforcer la coopération entre les États membres de la CEMAC et aborder les défis régionaux de manière concertée. Les discussions menées à Brazzaville sont déterminantes pour la stabilité et le développement économique d'Afrique centrale.