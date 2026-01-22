Sommet de la CEMAC à Brazzaville : L'Afrique Centrale face à son destin économique

Brazzaville, la capitale de la République du Congo, accueille un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), initié par le Président Denis Sassou Nguesso. Ce rassemblement a pour objectif de discuter des défis liés à l'intégration régionale et à la stabilité économique de la sous-région.
Le sommet réunit plusieurs dirigeants clés :
Participants
- Denis Sassou Nguesso (Congo, hôte de l'événement)
- Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (Guinée Équatoriale)
- Faustin-Archange Touadéra (République Centrafricaine)
- Brice Clotaire Oligui Nguema (Gabon)
Les discussions se focalisent sur plusieurs priorités majeures :
Thèmes Abordés
- Libre circulation des personnes et des biens
- Réformes monétaires
- Coopération sécuritaire transfrontalière