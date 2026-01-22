Sommet extraordinaire de la CEMAC à Brazzaville : des mesures adoptées pour renforcer la stabilité

Le président de la République Centrafricaine, Faustin Archange Touadéra est rentré hier soir à Bangui après avoir pris part aux travaux du Sommet extraordinaire de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC), convoqué par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président en exercice de la Conférence des chefs d’État de la CEMAC.



Après être accueilli chaleureusement à son arrivée par la communauté centrafricaine de Brazzaville, le chef de l’État a rejoint ses pairs pour cette rencontre de haut niveau, organisée dans un contexte régional marqué par des incertitudes économiques et monétaires. Les chefs d’État ont examiné les menaces pesant sur la stabilité financière de la sous-région et ont adopté un ensemble de mesures visant à : renforcer la discipline budgétaire et soutenir les réformes en cours ; consolider les réserves de change pour garantir la stabilité monétaire et la crédibilité du franc CFA ; accélérer l’intégration économique par des projets communs dans les infrastructures et l’énergie ; promouvoir la solidarité régionale face aux chocs externes ; intensifier la coopération sécuritaire et financière pour protéger les acquis et favoriser le développement.



Ils ont également décidé de : assurer la cohérence entre les Lois de Finances et les engagements pris avec le FMI ; poursuivre les programmes économiques et financiers avec le FMI ; améliorer la communication des statistiques publiques, notamment par la publication mensuelle du tableau des opérations financières de l’État (TOFE) ; finaliser les négociations avec les sociétés extractives pour le rapatriement des fonds de restauration des sites pétroliers.



Ce Sommet extraordinaire marque une étape importante dans la consolidation de la stabilité régionale et confirme la volonté des dirigeants de la CEMAC de travailler ensemble pour un avenir économique plus sûr et prospère. C'est dans la soirée de ce même jeudi que le chef de l'État et la délégation qui l'a accompagné, sont rentrés à Bangui.