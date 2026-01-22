Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
AFRIQUE

Sommet extraordinaire de la CEMAC : le président Touadéra s'est envolé pour Brazzaville


Par Infos Alwihda - 22 Janvier 2026



Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra a quitté Bangui ce jeudi 22 janvier 2026 à destination de Brazzaville au Congo pour prendre part au Sommet extraordinaire de la CEMAC.

Les chefs d’État de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) se réunissent ce jeudi 22 janvier, en Sommet extraordinaire convoqué par le président Denis Sassou N’Guesso, président en exercice de la Communauté. Une rencontre qui traduit l’urgence d’une situation économique et monétaire jugée préoccupante pour la sous-région.

Les discussions vont porter sur la menace d’un choc économique et financier dès ce premier trimestre 2026. La volatilité des prix des matières premières, la pression sur les réserves de change, l’alourdissement de la dette publique et le non-respect des critères de convergence communautaires fragilisent les économies des pays membres.

Les dirigeants sont invités à anticiper ces risques pour éviter une crise systémique. L’objectif affiché est de renforcer la coordination des politiques économiques, préserver la stabilité monétaire et explorer des mesures d’urgence pour soutenir les finances publiques.

Ce sommet est perçu comme une tentative de sauvegarde de la crédibilité économique de la CEMAC face aux turbulences mondiales et à la fragilité structurelle des économies d’Afrique centrale.


