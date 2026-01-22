Alwihda Info
AFRIQUE

Tchad-Algérie : coopération dans le secteur des hydrocarbures


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 22 Janvier 2026



En marge du SEMICA Tchad, une convention-cadre stratégique a été signée entre le ministère du Pétrole, des Mines et de la Géologie du Tchad, représenté par Mme Ndolénodji Alixe Naïmbaye, et le ministère des Hydrocarbures et des Mines de la République Algérienne Démocratique et Populaire, représenté par Mahamed Arkab, ministre d’État, Ministre des Hydrocarbures et des Mines.

Cette convention vise à définir le cadre général de coopération entre les deux parties pour la préparation, la structuration, le financement, la réalisation, la mise en service et l’exploitation d’une raffinerie d’une capacité de 20 000 barils/jour, extensible à 50 000 barils/jour, au Tchad, ainsi que des infrastructures et dispositifs connexes.

Un accord majeur qui traduit la volonté commune de renforcer la souveraineté énergétique du Tchad, de développer les capacités de transformation locale et de consolider un partenariat stratégique Sud-Sud au service du développement industriel et économique.


