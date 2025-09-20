Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Commémoration de la Journée internationale de la paix


Alwihda Info | Par - 21 Septembre 2025


Le Tchad a célébré, ce 21 septembre, la Journée internationale de la paix, rejoignant ainsi d'autres pays du monde. Le thème de cette année était « Agir pour un monde pacifique ».


Tchad : Commémoration de la Journée internationale de la paix



Ce 21 septembre, le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, a commémoré la Journée internationale de la paix sous le thème « Agir pour un monde pacifique ». L'événement a mobilisé les membres du gouvernement, les autorités communales, religieuses, ainsi que de nombreuses associations de jeunes.


La journée a été marquée par une marche pour la paix et un match de gala opposant la société civile aux forces de défense et de sécurité. Cette journée symbolique a rappelé l’importance de l’unité, du dialogue et de la solidarité pour bâtir un avenir pacifique.


Cette journée symbolique rappelle l'importance de l'unité, du dialogue et de la solidarité dans la construction d'un avenir pacifique. Les événements organisés ont permis de sensibiliser la population à ces valeurs essentielles pour la coexistence harmonieuse et le développement durable du pays.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/09/2025

Tchad : Les associations LET'S DO IT et APERA nettoient le lycée de l'Unité de Moussoro

Tchad : Les associations LET'S DO IT et APERA nettoient le lycée de l'Unité de Moussoro

Tchad : L’association Ayadi-Chabab honore les nouveaux bacheliers à Abéché Tchad : L’association Ayadi-Chabab honore les nouveaux bacheliers à Abéché 21/09/2025

Populaires

Tchad : ​Les syndicats de magistrats dénoncent la réforme du CSM et alertent sur les menaces contre un juge d’instruction

20/09/2025

​Tchad : Le ministre de la Sécurité publique rappelle à l’ordre sur le port réglementaire des uniformes

20/09/2025

Tchad : un collectif d'OSC appelle à un dialogue pour désengorger la crise au Tibesti

20/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter