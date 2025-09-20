Tchad : Commémoration de la Journée internationale de la paix







Ce 21 septembre, le Tchad, à l'instar des autres pays du monde, a commémoré la Journée internationale de la paix sous le thème « Agir pour un monde pacifique ». L'événement a mobilisé les membres du gouvernement, les autorités communales, religieuses, ainsi que de nombreuses associations de jeunes.





La journée a été marquée par une marche pour la paix et un match de gala opposant la société civile aux forces de défense et de sécurité. Cette journée symbolique a rappelé l’importance de l’unité, du dialogue et de la solidarité pour bâtir un avenir pacifique.





Cette journée symbolique rappelle l'importance de l'unité, du dialogue et de la solidarité dans la construction d'un avenir pacifique. Les événements organisés ont permis de sensibiliser la population à ces valeurs essentielles pour la coexistence harmonieuse et le développement durable du pays.