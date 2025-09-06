Tchad – Football : Ecua Celestin forfait pour le match contre Madagascar









Dans un communiqué adressé à ses supporters, le joueur a exprimé sa déception de ne pas pouvoir défendre les couleurs nationales lors de ce rendez-vous important. Après avoir vécu une première sélection mémorable marquée par un but, Ecua Celestin a rappelé combien chaque instant passé avec l’équipe nationale représente pour lui « un véritable privilège ».





Il a tenu à remercier chaleureusement ses entraîneurs, le staff technique et ses coéquipiers pour leur confiance et leur engagement, mais également les fans dont le soutien constant lui a donné « la force de toujours donner le meilleur de lui-même ».





Même absent du terrain, l’attaquant promet de suivre le match avec attention et d’envoyer toute son énergie positive à ses coéquipiers : « Je leur souhaite courage, détermination et succès pour défendre nos couleurs avec fierté », a-t-il écrit.





Reconnaissant envers les supporters, Ecua Celestin les a appelés à rester mobilisés derrière l’équipe nationale afin de vibrer ensemble à chaque victoire et à chaque moment fort.