SPORTS

Tchad – Football : Ecua Celestin forfait pour le match contre Madagascar


Alwihda Info | Par Alwihda - 7 Septembre 2025


L’attaquant tchadien Ecua Celestin a annoncé avec émotion son forfait pour la rencontre opposant les Sao du Tchad à Madagascar, prévue ce lundi 8 septembre 2025 au Maroc, dans le cadre des éliminatoires.


Tchad – Football : Ecua Celestin forfait pour le match contre Madagascar




Dans un communiqué adressé à ses supporters, le joueur a exprimé sa déception de ne pas pouvoir défendre les couleurs nationales lors de ce rendez-vous important. Après avoir vécu une première sélection mémorable marquée par un but, Ecua Celestin a rappelé combien chaque instant passé avec l’équipe nationale représente pour lui « un véritable privilège ».


Il a tenu à remercier chaleureusement ses entraîneurs, le staff technique et ses coéquipiers pour leur confiance et leur engagement, mais également les fans dont le soutien constant lui a donné « la force de toujours donner le meilleur de lui-même ».


Même absent du terrain, l’attaquant promet de suivre le match avec attention et d’envoyer toute son énergie positive à ses coéquipiers : « Je leur souhaite courage, détermination et succès pour défendre nos couleurs avec fierté », a-t-il écrit.


Reconnaissant envers les supporters, Ecua Celestin les a appelés à rester mobilisés derrière l’équipe nationale afin de vibrer ensemble à chaque victoire et à chaque moment fort.


