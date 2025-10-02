Tchad : Lancement de la Campagne de Sensibilisation "Zéro Choléra" dans le Ouaddaï

Les mesures d’hygiène essentielles.

L’identification des symptômes du choléra.

Les comportements à adopter pour éviter la contamination.

La cérémonie de lancement s’est déroulée au siège du Conseil Provincial, en présence du Président du Conseil Provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, et du Coordinateur National de l’ONG Doumtené, Ousmane Mahamat Ibrahim.M. Ousmane Mahamat Ibrahim a souligné que l'objectif principal est de prévenir la résurgence de l’épidémie en assurant une meilleure information de la population. La campagne met l'accent sur :Le Président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a rappelé les efforts considérables déployés par le gouvernement tchadien, via le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, pour éradiquer le choléra. Il a salué cette initiative locale qui apporte un appui concret aux politiques nationales de santé publique.Le lancement de la campagne "Zéro Choléra" est considéré comme une étape importante dans la mobilisation communautaire. L’implication conjointe des autorités provinciales, de l’ONG et des organisations locales est perçue comme un modèle de collaboration efficace pour la santé publique. Les participants ont d’ailleurs exprimé leur engagement à diffuser largement les messages de prévention dans leurs localités.