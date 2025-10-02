Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Lancement de la Campagne de Sensibilisation "Zéro Choléra" dans le Ouaddaï


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 3 Octobre 2025


Le Conseil Provincial du Ouaddaï, en partenariat avec l’ONG Doumtené et la société civile locale, a lancé une campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne baptisée "Zéro Choléra". Cette initiative vise à intensifier la lutte contre les maladies hydriques dans les provinces du Ouaddaï et de la Sila.


Tchad : Lancement de la Campagne de Sensibilisation "Zéro Choléra" dans le Ouaddaï


  La cérémonie de lancement s’est déroulée au siège du Conseil Provincial, en présence du Président du Conseil Provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, et du Coordinateur National de l’ONG Doumtené, Ousmane Mahamat Ibrahim.

 
M. Ousmane Mahamat Ibrahim a souligné que l'objectif principal est de prévenir la résurgence de l’épidémie en assurant une meilleure information de la population. La campagne met l'accent sur :
  • Les mesures d’hygiène essentielles.
  • L’identification des symptômes du choléra.
  • Les comportements à adopter pour éviter la contamination.
 
Le Président du Conseil provincial du Ouaddaï, Youssouf Mahamat Youssouf, a rappelé les efforts considérables déployés par le gouvernement tchadien, via le Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, pour éradiquer le choléra. Il a salué cette initiative locale qui apporte un appui concret aux politiques nationales de santé publique.

 
Le lancement de la campagne "Zéro Choléra" est considéré comme une étape importante dans la mobilisation communautaire. L’implication conjointe des autorités provinciales, de l’ONG et des organisations locales est perçue comme un modèle de collaboration efficace pour la santé publique. Les participants ont d’ailleurs exprimé leur engagement à diffuser largement les messages de prévention dans leurs localités.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 02/10/2025

Tchad : à N’Djamena, une vente de terrain vire au casse-tête judiciaire

Tchad : à N’Djamena, une vente de terrain vire au casse-tête judiciaire

Tchad : levée d’une mesure coutumière sur la collaboration entre autochtones et allogènes de Mbikou Tchad : levée d’une mesure coutumière sur la collaboration entre autochtones et allogènes de Mbikou 02/10/2025

Populaires

Tchad : l'ambassade de Chine a célébré le 76ème anniversaire de la fondation de la République Populaire de Chine

02/10/2025

Centrafrique : Trois disparus après le naufrage d’une pirogue sur la rivière M’poko

02/10/2025

Le Tchad, première destination des exportations informelles camerounaises en 2024 avec 108,8 milliards FCFA

02/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/09/2025 - Achta Mahamat

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

L'amitié à l'ère moderne : pourquoi nos liens durent-ils moins longtemps ?

Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad Débordements dans les stades : L'urgence de professionnaliser les stadiers au Tchad 28/09/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter