Tchad : Les associations LET'S DO IT et APERA nettoient le lycée de l'Unité de Moussoro





Tôt ce samedi, plusieurs jeunes leaders associatifs, munis de pelles, râteaux, balais et brouettes, ont activement participé au nettoyage de la cour du lycée. La cérémonie s’est déroulée en présence de Brahim Ahmat Ali, le coordonnateur de l’APERA Tchad.





Le maire de Moussoro, Issa Abdraman Tchougouli, a chaleureusement remercié la jeunesse pour sa mobilisation massive et a encouragé d’autres à suivre cet exemple. De son côté, le délégué provincial de l’Éducation, Moussa Abakar Zene, a salué cette initiative en remerciant également la commune pour son soutien constant aux activités éducatives et sociales. Il a lancé un appel à toutes les associations afin qu’elles renforcent leur collaboration avec les établissements scolaires pour assurer un cadre propre aux élèves et aux enseignants.