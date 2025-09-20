Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Les associations LET'S DO IT et APERA nettoient le lycée de l'Unité de Moussoro


Alwihda Info | Par Adoum Mbaidoua NGaba - 21 Septembre 2025


Ce samedi 20 septembre 2025, l'association LET'S DO IT, en collaboration avec l'Agence pour la Protection Environnementale et la Révolution Verte Africaine (APERA), et avec le soutien de la Commune de Moussoro, a organisé une activité dans le cadre de la Semaine mondiale du nettoyage au lycée de l’Unité de Moussoro. Cette action avait pour objectif de rendre l’environnement scolaire propre afin de permettre aux élèves de débuter les cours dans de bonnes conditions.


Tchad : Les associations LET'S DO IT et APERA nettoient le lycée de l'Unité de Moussoro


  Tôt ce samedi, plusieurs jeunes leaders associatifs, munis de pelles, râteaux, balais et brouettes, ont activement participé au nettoyage de la cour du lycée. La cérémonie s’est déroulée en présence de Brahim Ahmat Ali, le coordonnateur de l’APERA Tchad.

 
Le maire de Moussoro, Issa Abdraman Tchougouli, a chaleureusement remercié la jeunesse pour sa mobilisation massive et a encouragé d’autres à suivre cet exemple. De son côté, le délégué provincial de l’Éducation, Moussa Abakar Zene, a salué cette initiative en remerciant également la commune pour son soutien constant aux activités éducatives et sociales. Il a lancé un appel à toutes les associations afin qu’elles renforcent leur collaboration avec les établissements scolaires pour assurer un cadre propre aux élèves et aux enseignants.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
