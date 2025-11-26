Tchad : Mahamat Alhadj Allahou retenu dans la liste des arbitres de la CAN 2025

A l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN 2025) prévue au Maroc, l’arbitre tchadien Mahamat Alhadj Allahou figure dans la liste officielle des arbitres retenus pour cette compétition continentale.



‎ ‎En effet, la Confédération Africaine de Football (CAF), a rendu public ce 25 novembre 2025, la liste officielle des arbitres centraux retenus pour la CAN 2025.



‎ ‎Tout en lui adressant ses vives félicitations, la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), lui souhaite bon vent.