Tchad - Niger : Les Ambassadeurs en Inde s'engagent à renforcer et diversifier la coopération bilatérale


Alwihda Info | Par - 24 Novembre 2025


Son Excellence Madame Ildjima Badda Mallot, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République de l’Inde, a reçu en audience son homologue de la République du Niger auprès de la République de l’Inde, Son Excellence Monsieur Zada Seidou, ce mercredi 19 novembre 2025.


Cette rencontre diplomatique entre les deux chefs de missions a permis d’échanger sur les sujets d'intérêts communs qui lient le Tchad et le Niger.

 

Les deux Ambassadeurs se sont mutuellement félicités de l'excellence des relations bilatérales traditionnellement entretenues entre leurs pays respectifs.

 

 

Au-delà de la satisfaction des relations existantes, les deux diplomates ont mis en avant leur ferme volonté à œuvrer conjointement pour :

  • Raffermir ces liens bilatéraux ;

  • Les enrichir par de nouvelles initiatives ;

  • Diversifier davantage cette coopération, notamment à travers le prisme de leur accréditation en Inde.



Cette rencontre souligne l'importance d'une diplomatie africaine coordonnée pour maximiser les opportunités offertes par les partenariats stratégiques avec des pays comme l'Inde.

