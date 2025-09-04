Alwihda Info
SPORTS

Tchad : à N’Djamena, des bus mis à disposition pour les supporters des Sao


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 4 Septembre 2025



Dans le cadre du match opposant les Sao du Tchad aux Black Stars du Ghana, prévu le jeudi 4 septembre 2025 à 14 heures 00 au stade de Mandjafa, la commune du 1er arrondissement de N’Djamena a annoncé la mise à disposition exclusive de bus pour faciliter le transport des supporters.

Cette initiative vise à témoigner de la solidarité indéfectible de la population envers l’équipe nationale et à garantir une présence massive et enthousiaste des supporters au stade. Le départ est prévu ce jour du match à partir de 10h00 depuis la commune.

Par ailleurs, chaque supporter recevra sur place un ticket d’entrée gratuit, offert par le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, une mesure destinée à encourager la mobilisation populaire autour des Sao. Le directeur de la communication du 1er arrondissement, Abdramane Adoum, invite la population à se joindre en grand nombre à cette mobilisation pour pousser les Sao à la victoire.


