Tchad : briser le silence, unis contre le sexisme

Au Tchad, le sexisme continue de freiner l’épanouissement des femmes. Discriminations dans l’éducation, marginalisation au travail, violences et stéréotypes pèsent sur leur quotidien. Face à ce constat, associations, institutions et citoyens se mobilisent pour bâtir une société plus juste et égalitaire.



Le sexisme se manifeste dans plusieurs aspects de la vie tchadienne : refus d’accès à certains emplois, violences domestiques, stéréotypes scolaires et médiatiques. Selon le ministère de la Femme, de la Protection de l’Enfance et de la Solidarité nationale, 35 % des femmes tchadiennes déclarent avoir subi des discriminations ou des violences basées sur le genre.



« Dans mon quartier à N’Djamena, les filles sont souvent découragées de continuer leurs études après le secondaire. Moi-même, j’ai failli arrêter l’école, mais le soutien de mon oncle m’a permis de poursuivre », confie Fatimé, étudiante en sciences sociales. « Dans mon lycée, j’ai vu des camarades filles abandonner parce qu’on leur répétait que leur place était au foyer. Je pense qu’il est temps que nous, les garçons, soyons aussi acteurs du changement. L’égalité profite à toute la société », affirme Idriss, élève en terminale.



Des organisations locales comme Femmes et Développement ou Action pour la Protection des Droits des Femmes multiplient les initiatives : campagnes de sensibilisation, formations et groupes de parole. « Beaucoup de femmes n’osent pas parler du harcèlement dans les administrations ou sur les marchés. Nous essayons de créer des espaces sûrs pour écouter et soutenir ces femmes », explique sociologue Mahamat Abakar.



Le gouvernement a également mis en place des programmes de promotion de l’égalité de genre, visant notamment à accroître la présence des femmes dans les institutions publiques et à renforcer la législation contre les violences sexistes.



Solutions concrètes pour éradiquer le sexisme

Éducation et sensibilisation dès l’école : introduire des cours sur l’égalité de genre et lutter contre les stéréotypes dans les manuels scolaires.

Autonomisation économique des femmes : faciliter l’accès aux financements, à la formation professionnelle et aux postes de responsabilité.

Renforcement de la loi et des mécanismes de protection : appliquer strictement les lois existantes, créer des cellules spécialisées dans les commissariats et soutenir les victimes par des centres d’accueil.

Mobilisation des communautés : associer les chefs traditionnels et religieux aux campagnes de sensibilisation pour toucher davantage la population.

Rôle des médias : promouvoir une représentation positive des femmes et former les journalistes à un traitement non sexiste de l’information.



Un combat qui commence dans les mentalités

Au-delà des lois et des projets, la lutte contre le sexisme passe par un changement de regard au sein des familles, des écoles, des entreprises et des médias. Valoriser les réussites féminines et déconstruire les préjugés est essentiel pour ouvrir la voie à une véritable égalité.



Actions clés au Tchad en 2025

Campagnes de sensibilisation dans les grandes villes. Ateliers sur l’égalité de genre dans les écoles et universités. Renforcement des lois contre le harcèlement et les violences sexistes. Promotion des femmes dans les postes de décision et d’autorité. « Briser le silence aujourd’hui, c’est ouvrir la voie à un avenir où chaque fille et chaque femme du Tchad pourra rêver, apprendre et réussir sans barrières. L’égalité n’est pas une option, c’est une nécessité pour bâtir un pays plus fort et plus juste. »