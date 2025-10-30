Tchad : dans le Goz-Beïda, le sous-préfet sensibilise sur la paix, l’éducation et la cohabitation pacifique

Le sous-préfet de Goz-Beïda, Aganne Moussa, a effectué une visite officielle dans le village de Tcharaw. Cette mission s’inscrit dans le cadre des actions de proximité menées par l’autorité administrative pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et le développement local.



Au cours de cette visite, le sous-préfet a posé un geste humanitaire fort en prenant en charge cinq orphelines pour leur inscription à l’école, et l’achat de leurs fournitures scolaires. Ce geste, salué par la population, traduit son engagement personnel en faveur de l’éducation et de l’avenir des enfants, qu’il considère comme « la clé du développement durable ».



Dans son message à la population, le sous-préfet a insisté sur l’importance du vivre-ensemble, de la solidarité et du dialogue dans le règlement pacifique des différends. Il a invité chacun à éviter les divisions et à renforcer la cohésion entre les différentes composantes sociales.