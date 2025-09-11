Alwihda Info
TCHAD

Tchad : l’ACOPAD interpelle élus et jeunes du 7e arrondissement, pour la transparence et la redevabilité


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 11 Septembre 2025



Le mercredi 10 septembre 2025, un café-débat initié par l’Action du Comité Communautaire de Programmation Alimentaire Sociale au Développement (ACOPAD) s’est tenu à la mairie de la commune du 7ᵉ arrondissement.

L’événement a réuni élus locaux, responsables de clubs de jeunes et citoyens autour d’un objectif commun : favoriser un dialogue direct et constructif sur les enjeux de transparence et de responsabilité des acteurs publics et de la jeunesse.

Inscrite dans le cadre du projet « Renforcer le pouvoir d’agir des jeunes Tchadiens et Tchadiennes pour la promotion de la citoyenneté et la participation à la bonne gouvernance au Tchad », cette rencontre a permis aux jeunes de s’exprimer librement, d’interroger leurs représentants et de partager leurs attentes concernant une gestion transparente des affaires publiques.

Placée sous le signe de l’échange et de la convivialité, cette initiative souligne l’importance de tels espaces de discussion pour « construire ensemble un avenir plus juste, durable et solidaire », a insisté le coordinateur de l’ACOPAD, Djerandouba Urbain. Ce dernier a également rappelé la nécessité d’écouter les réalités de terrain et de co-construire des solutions adaptées aux besoins des populations.

De son côté, le conseiller du 7ᵉ arrondissement, Goudja Adoum Tahir, a invité les jeunes de la commune à « creuser leurs matière grises », en créant des projets pour l’aménagement de leur circonscription. Il les a encouragés à participer davantage aux activités de la commune, à s’informer et à faire preuve d’initiative pour « créer leur propre avenir ».

Enfin, l’expert en gouvernance locale, Koularessem Peurbo, a exposé un thème sur la transparence et la redevabilité, en précisant les rôles des élus et des jeunes. Il a incité ces derniers à relever les défis propres à leur commune et à s’engager activement dans la vie publique.


