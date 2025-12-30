Tchad : le délégué général du Salamat convoque deux réunions sur la cherté de la vie

Face à la montée vertigineuse des prix des produits de première nécessité et à la détresse grandissante des populations, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Salamat, le général Ismat Issakha Acheikh, a convoqué lundi dernier deux réunions d’envergure à caractère économique.



Ces rencontres, tenues dans la salle de réunion du gouvernorat, ont successivement réuni les opérateurs économiques de la province, puis les responsables des régies financières, dans un climat d’écoute et de concertation. Ces assises ont vu la participation de plusieurs autorités administratives et locales, témoignant de l’importance accordée à la situation.



Parmi les personnalités présentes figuraient le secrétaire général du département de Bahr-Azoum, Djido Ali Abatcha, le maire de la ville d’Am-Timan, Mahamat Ali Ibrahim, ainsi que quelques chefs de services techniques. Leur présence a renforcé la portée institutionnelle de ces échanges, qui visaient à trouver des solutions concrètes à la crise actuelle.



Dans son intervention liminaire, le général Ismat Issakha Acheikh a dressé un tableau sombre de la situation économique dans la province. Il a souligné que la cherté de la vie, dénoncée avec insistance par les citoyens, atteint aujourd’hui un seuil critique. Sur les marchés, le prix du carburant connaît une envolée spectaculaire, avec un litre d’essence désormais vendu à 1 250 FCFA. Une situation jugée « intenable » par l’autorité provinciale, qui appelle à des mesures urgentes et coordonnées.



Dans cette dynamique, le délégué général a engagé un dialogue franc avec les opérateurs économiques afin d’identifier les causes profondes de cette inflation galopante. Ensemble, ils ont exploré des pistes de solutions viables et durables. Le général a insisté sur la nécessité d’un engagement collectif, d’une transparence dans les pratiques commerciales et d’une solidarité active pour préserver le pouvoir d’achat des ménages les plus vulnérables.



À l’issue de cette première rencontre, le général Ismat Issakha Acheikh s’est dit satisfait de la qualité des échanges. Les opérateurs économiques ont reconnu la gravité de la situation, notamment la hausse des prix du carburant et du gaz domestique. Un consensus s’est dégagé sur la nécessité d’agir rapidement.



Un nouveau rendez-vous a été fixé pour la semaine prochaine afin d’évaluer les premières mesures et envisager des actions correctives concrètes. Dans la continuité de cette démarche, une seconde réunion a été consacrée aux responsables des régies financières. Le délégué général les a exhortés à redoubler d’efforts pour améliorer la mobilisation des recettes publiques.



Il a insisté sur l’importance d’un service public efficace, transparent et respectueux des principes de la loi des finances, afin de garantir une meilleure redistribution des ressources au profit des populations.