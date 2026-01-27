









TCHAD Tchad : le ministère de la Sécurité publique ouvre la voie de l'implantation d'ESP groupe Tchad

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 27 Janvier 2026





En vue d’une nouvelle coopération internationale dans le domaine de la protection des personnes et biens, à travers, une vidéo-conférence, le secrétaire général adjoint, Dr Issakha Haroun Bechir, a échangé avec les responsables d’ESP Groupe, une société internationale spécialisée dans la sécurité privée.



Cette rencontre est axée sur l’implantation prochaine du groupe au Tchad, sous le sceau de la transparence et du renforcement des capacités nationales. C’est dans un esprit d’ouverture et de responsabilité que s’est tenue la rencontre entre le ministère de la Sécurité publique et de l’Immigration et les dirigeants d’ESP Groupe, société de protection et de gardiennage fondée en 2005 par des professionnels de la sécurité.



Autour de cette visioconférence, le ministère était représenté par son secrétaire général adjoint, Dr Issakha Haroun Bechir, avec la délégation d’ESP Groupe conduite par Mahamat Baharadine Haroune, représentant permanent de la société au Tchad, aux côtés d'Ali Abakar Bong, représentant du président du groupe, et de Younoussa Sanfo, membre de la structure.



Au cours des échanges, la volonté d’ESP Groupe de s’implanter au Tchad et d’y développer ses activités de protection des personnes et des biens, en partenariat avec l’État tchadien, a été manifestée, conformément aux textes en vigueur. Une implantation qui nécessite, au préalable, l’obtention des autorisations requises.



Dans son mot de circonstance, le secrétaire général adjoint Dr Issakha Haroun Bechir a rassuré les partenaires de la disponibilité du ministère à accompagner ce projet, tout en mettant un accent particulier sur les mécanismes d’encadrement, les mesures d’accompagnement institutionnel, et surtout la création de centres de formation, appelés à renforcer les compétences locales dans le domaine de la sécurité privée.



Les responsables d’ESP Groupe ont, pour leur part, présenté l’expertise internationale de leur structure, illustrée par des interventions à travers le monde, notamment lors de grands événements comme les Jeux olympiques de Paris. Une expérience qu’ils entendent mettre au service du Tchad, dans une logique de transfert de compétences et d’adaptation aux réalités nationales.



Tour à tour, les deux parties ont souligné le bien-fondé de cette collaboration, fondée sur la confiance, la professionnalisation du secteur et la contribution à la sécurisation des personnes et des investissements. Le secrétaire général adjoint Dr Issakha Haroun Bechir a insisté sur l’impératif de transparence dans la conduite de ce projet, appelant l’ensemble des parties prenantes à proscrire toute pratique de corruption, ou tout acte susceptible de jeter le discrédit sur cette initiative.



En concluant les échanges, le secrétaire général adjoint Dr Issakha Haroun Bechir entouré de ses proches collaborateurs, à savoir le conseiller à la sécurité, général Abdoulaye Sarwa, le directeur des ressources humaines et du matériels le commissaire divisionnaire de police Rheza Hissein Khamis, a invité le groupe à transmettre une réponse coordonnée, intégrant les différentes préoccupations soulevées, afin de permettre la transmission du dossier aux autorités compétentes.





