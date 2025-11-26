Tchad : une Conférence internationale consacre N’Djamena comme carrefour de l’excellence mathématique

La Conférence Internationale sur les Mathématiques et leurs Applications dans les pays en voie de développement (CIMAD) a officiellement ouvert ses travaux ce mercredi 26 novembre 2025 à la Faculté des Sciences Exactes de Farcha, à N’Djamena.



Cet événement majeur, organisé en partenariat avec le Centre International des Mathématiques Pures et Appliquées (CIMPA), réunit des chercheurs, universitaires, experts industriels et conférenciers internationaux venus de plusieurs pays.



Dans son discours d’ouverture, le doyen de la Faculté des Sciences Exactes a rappelé l’importance de cette conférence qui « réunit plusieurs nations autour des enjeux liés aux mathématiques et à leurs applications ». Il a souligné que cette discipline, souvent ignorée, demeure pourtant « un domaine qui mérite une attention particulière », tant son rôle est crucial dans la transformation scientifique et technologique.



Le Pr Patrick Tchepmo, représentant du CIMPA et membre du laboratoire L2MIAS, a salué l’engagement institutionnel ayant permis l’organisation réussie de cette rencontre. Rappelant que le CIMPA centre de catégorie 2 de l’UNESCO, œuvre depuis près d’un demi-siècle pour la promotion des mathématiques dans les pays en développement, il a insisté sur le caractère stratégique de la conférence.



« La recherche mathématique, lorsqu’elle est accessible, collaborative et inclusive, constitue un levier essentiel pour le progrès scientifique, technologique et social », a-t-il affirmé. Selon lui, la CIMAD s’aligne parfaitement sur cette vision, en offrant une plateforme unique pour renforcer la coopération scientifique, partager les avancées récentes et relever les défis contemporains grâce à la modélisation, aux sciences des données et à l’innovation mathématique.



Le Pr Tchepmo a particulièrement salué la place accordée aux jeunes mathématiciens africains, soulignant que leur formation et leur accompagnement représentent le cœur de la mission du CIMPA. Il a encouragé les participants à profiter des opportunités offertes : écoles doctorales, bourses, programmes de recherche et réseaux internationaux. Pour le président de l’Université de N’Djamena, Mahamat Saleh Daoussa Haggar, la tenue de la CIMAD au Tchad témoigne de la vitalité académique du pays.



Dans une intervention très remarquée, il a rappelé que « la mathématique est la boussole invisible qui oriente le monde visible ». Selon lui, la diversité des participants « démontre que les mathématiques constituent un carrefour intellectuel, un pont entre les disciplines, une structure profonde permettant de comprendre la complexité du monde moderne ». Il a affirmé que l’Afrique ne pourra bâtir son avenir sans un socle solide de compétences mathématiques, déclarant : « Les mathématiques sont la source de toute certitude ».



Le laboratoire L2MIAS (Laboratoire de Modélisation Mathématique, Informatique, Applications et Simulation), moteur principal de l’organisation de cette édition, a été chaleureusement félicité pour son engagement constant dans le développement scientifique au Tchad. Tout au long de la semaine, les participants échangeront autour des avancées récentes en mathématiques appliquées, exploreront de nouvelles pistes de coopération et établiront des ponts entre institutions et continents.



Conférences, ateliers spécialisés, sessions de formation et rencontres bilatérales rythmeront ce rendez-vous scientifique d’envergure. La CIMAD 2025 marque ainsi un tournant majeur dans la dynamique de recherche au Tchad et renforce la place de N’Djamena comme un acteur incontournable de la coopération scientifique internationale.