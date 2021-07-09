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AFRIQUE

قمة استثنائية لدول الساحل ناقش تنسيق الجهود وتعيين أمين عام جديد


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Juillet 2021


قمة استثنائية لدول الساحل ناقش تنسيق الجهود وتعيين أمين عام جديد

عقد رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس عن طريق تقنية الفيديو قمة استثنائية لفحص الأوضاع الأمنية في الساحل.

ناقش رؤساء الدول في القمة الاستثنائية الخامسة لمجموعة دول الساحل الخمس  كيفية مواجهة تصاعد الإرهاب في منطقة الساحل ، وقرروا تنسيق مهام الأمنية للدول بشكل أكبر ، وزيادة القدرات العملياتية لقواتنا الدفاعية والأمنية ، وتعزيز التعاون مع دول خليج غينيا.

في نهاية القمة الاستثنائية الخامسة لرؤساء دول مجموعة الساحل الخمس ، تم تعيين السفير الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة ، يمداوغو إيريك تياري. السكرتير التنفيذي الجديد لمجموعة الساحل الخمس جاء الإعلان على لسان وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.
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