قمة استثنائية لدول الساحل ناقش تنسيق الجهود وتعيين أمين عام جديد



عقد رؤساء دول مجموعة الساحل الخمس عن طريق تقنية الفيديو قمة استثنائية لفحص الأوضاع الأمنية في الساحل.



ناقش رؤساء الدول في القمة الاستثنائية الخامسة لمجموعة دول الساحل الخمس كيفية مواجهة تصاعد الإرهاب في منطقة الساحل ، وقرروا تنسيق مهام الأمنية للدول بشكل أكبر ، وزيادة القدرات العملياتية لقواتنا الدفاعية والأمنية ، وتعزيز التعاون مع دول خليج غينيا.



في نهاية القمة الاستثنائية الخامسة لرؤساء دول مجموعة الساحل الخمس ، تم تعيين السفير الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة ، يمداوغو إيريك تياري. السكرتير التنفيذي الجديد لمجموعة الساحل الخمس جاء الإعلان على لسان وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.