​Tchad : de nouveaux commandants nommés au sein des zones de défense et de sécurité

Un décret du chef de l'État Mahamat Idriss Deby portant réaménagement du commandement au sein de certaines zones de défense et de sécurité a été signé le 15 décembre 2025, marquant des changements à la tête de deux zones stratégiques.



Dans la Zone de défense et de sécurité n°1 de Fada, le colonel Moura Bassi Lougouma est nommé commandant de la zone, en remplacement du général de brigade Kessou Balla, appelé à d’autres fonctions. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la réorganisation du commandement territorial des forces de défense et de sécurité.



Par ailleurs, dans la Zone de défense et de sécurité n°3 d’Amdjarass, le général Mahamat Amada Bechir est nommé commandant de la zone. Il remplace le général de brigade Taher Diro Barka, également appelé à d’autres fonctions.



Un autre changement concerne la Zone de défense et de sécurité d'Amdjarass, où le colonel Mahamat Abdoulaye Dressou est nommé commandant de zone adjoint, en remplacement du général Mahamat Sair Abdelsalam, appelé à exercer de nouvelles responsabilités.