Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

​Tchad : de nouveaux commandants nommés au sein des zones de défense et de sécurité


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Décembre 2025



​Tchad : de nouveaux commandants nommés au sein des zones de défense et de sécurité
Un décret du chef de l'État Mahamat Idriss Deby portant réaménagement du commandement au sein de certaines zones de défense et de sécurité a été signé le 15 décembre 2025, marquant des changements à la tête de deux zones stratégiques.

Dans la Zone de défense et de sécurité n°1 de Fada, le colonel Moura Bassi Lougouma est nommé commandant de la zone, en remplacement du général de brigade Kessou Balla, appelé à d’autres fonctions. Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la réorganisation du commandement territorial des forces de défense et de sécurité.

Par ailleurs, dans la Zone de défense et de sécurité n°3 d’Amdjarass, le général Mahamat Amada Bechir est nommé commandant de la zone. Il remplace le général de brigade Taher Diro Barka, également appelé à d’autres fonctions.

Un autre changement concerne la Zone de défense et de sécurité d'Amdjarass, où le colonel Mahamat Abdoulaye Dressou est nommé commandant de zone adjoint, en remplacement du général Mahamat Sair Abdelsalam, appelé à exercer de nouvelles responsabilités.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/12/2025

Abéché : La parole au service du Leadership avec le concours « Les Orateurs »

Abéché : La parole au service du Leadership avec le concours « Les Orateurs »

​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements ​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements 20/12/2025

Populaires

​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements

20/12/2025

N'djamena : une chute de moto à grande vitesse fait deux blessés à Sabangali

20/12/2025

Cameroun - Drame à Akom 2 : Un cortège funèbre vire au carnage routier

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter