AFRIQUE

Burkina-Suisse : la coopération sous de belles perspectives en 2026


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Janvier 2026



Burkina-Suisse : la coopération sous de belles perspectives en 2026
Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traore a accordé une audience en fin de journée du mardi 20 janvier 2026, à l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Burkina Faso Igor Alexandrovitch Martynov.

Deux points essentiels ont fait l'objet d'échanges, au cours de cette première rencontre de l'année 2026 entre l'ambassadeur russe et le chef de la diplomatie burkinabè. Il s'agit du renforcement de la base juridique des relations entre les deux pays et des perspectives de coopération entre la Fédération de Russie et la Confédération des Etats du Sahel adont la présidence est assurée par le Burkina Faso.

Le renforcement de la base juridique sera marqué par la signature de deux accords, à savoir un accord sur les fondements des relations entre le Burkina Faso et la Russie, et un autre accord sur la création d'une Commission intergouvernementale russo-burkinabè pour renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Il a par ailleurs traduit la volonté de son pays d'accompagner le Burkina Faso au cours de son mandat à la tête de la Confédération AES, notamment dans la lutte contre le terrorisme, tout en mettant un point d'honneur sur le dialogue entre la CEDEAO et la Confédération AES. Car dit-il, "le dialogue entre ces deux organisations est nécessaire pour garantir la sécurité dans la sous-région".

Sur ce point, le ministre des Affaires étrangères a rassuré son hôte que les pays de la Confédération AES sont ouverts au dialogue avec tous les partenaires dont la CEDEAO, tout en précisant qu'en tant que pays assurant la présidence de la Confédération AES, le Burkina Faso est en phase d'élaboration d'un projet de feuille de route de son mandat. Ce document, qui sera à terme soumis à l'appréciation des deux autres pays de la Confédération, va permettre de définir la conduite à tenir dans les relations avec la CEDEAO, a-t-il indiqué.

Moscou s'engage également à soutenir les positions des décideurs de l'espace confédéral au niveau des instances internationales, selon l'ambassadeur de la Fédération de Russie. Karamoko Jean Marie Traore a salué cet engagement de Moscou, caractérisé par une coopération qui ne cesse de se renforcer aussi bien entre le Burkina Faso et Russie, qu'entre la Fédération de Russie et la Confédération AES. Justement l'audience a aussi permis d'aborder l'organisation courant 2026, de la prochaine rencontre AES-Russie en vue de sceller davantage les relations de coopération entre les deux entités.


