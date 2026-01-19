CAN 2025 - Sénégal : Accueil National et Triomphe des Lions de la Teranga

Les joueurs de l’équipe nationale de football et les membres de l’encadrement technique ont débarqué dans la soirée à l’Aéroport international Blaise Diagne, marquant la fin d’un parcours historique couronné par le sacre continental.
Une Atmosphère de Fierté
À leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par :
- Le Président de la République
- Le Premier ministre
- L’ensemble du Gouvernement
Remise de la Coupe d'Afrique des Nations
Lors de ce moment solennel, le capitaine Kalidou Koulibaly a officiellement remis la Coupe d'Afrique des Nations au Président de la République. Ce geste symbolise non seulement un exploit collectif, mais aussi un engagement sans faille au service du drapeau national.
Une Victoire Honorable
Cet accueil officiel souligne une victoire qui honore le Sénégal et renforce le lien entre la nation, ses institutions et ses champions. La victoire de l’équipe nationale n’est pas seulement un succès sportif, mais également un symbole d’unité et de fierté pour tous les Sénégalais.