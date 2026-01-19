CAN 2025 - Sénégal : Accueil National et Triomphe des Lions de la Teranga

Une Atmosphère de Fierté

Le Président de la République

Le Premier ministre

L’ensemble du Gouvernement





Remise de la Coupe d'Afrique des Nations





Une Victoire Honorable

Les joueurs de l’équipe nationale de football et les membres de l’encadrement technique ont débarqué dans la soirée à l’Aéroport international Blaise Diagne, marquant la fin d’un parcours historique couronné par le sacre continental.À leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par :Cette réception a été baignée dans une atmosphère de fierté et d’émotion partagée, témoignant de l'importance de cet événement pour la nation.Lors de ce moment solennel, le capitaine Kalidou Koulibaly a officiellement remis la Coupe d'Afrique des Nations au Président de la République. Ce geste symbolise non seulement un exploit collectif, mais aussi un engagement sans faille au service du drapeau national.Cet accueil officiel souligne une victoire qui honore le Sénégal et renforce le lien entre la nation, ses institutions et ses champions. La victoire de l’équipe nationale n’est pas seulement un succès sportif, mais également un symbole d’unité et de fierté pour tous les Sénégalais.