AFRIQUE

CAN 2025 - Sénégal : Accueil National et Triomphe des Lions de la Teranga


Alwihda Info | Par - 20 Janvier 2026


Dans une ambiance électrique mêlant ferveur populaire et protocole d'État, l'équipe nationale de football a foulé le sol sénégalais avec le trophée continental. Cette réception au plus haut sommet de l'État souligne l'importance du football comme vecteur d'unité et de rayonnement international pour le pays.


  Les joueurs de l’équipe nationale de football et les membres de l’encadrement technique ont débarqué dans la soirée à l’Aéroport international Blaise Diagne, marquant la fin d’un parcours historique couronné par le sacre continental.

 

Une Atmosphère de Fierté


À leur arrivée, ils ont été chaleureusement accueillis par :
  • Le Président de la République
  • Le Premier ministre
  • L’ensemble du Gouvernement
Cette réception a été baignée dans une atmosphère de fierté et d’émotion partagée, témoignant de l'importance de cet événement pour la nation.



Remise de la Coupe d'Afrique des Nations


Lors de ce moment solennel, le capitaine Kalidou Koulibaly a officiellement remis la Coupe d'Afrique des Nations au Président de la République. Ce geste symbolise non seulement un exploit collectif, mais aussi un engagement sans faille au service du drapeau national.



Une Victoire Honorable


Cet accueil officiel souligne une victoire qui honore le Sénégal et renforce le lien entre la nation, ses institutions et ses champions. La victoire de l’équipe nationale n’est pas seulement un succès sportif, mais également un symbole d’unité et de fierté pour tous les Sénégalais.
Peter Kum
