Cameroun - Narcotrafic à Douala : La gendarmerie saisit 5 kg de cocaïne et démantèle un réseau structuré







Le 10 janvier 2026, le Service Central des Recherches Judiciaires (SCRJ) a interpellé deux individus, Ogbajar Bénédicte et Hussein Adji, au quartier Makepe à Douala, suite à des renseignements sur leurs activités.



Saisie de Cocaïne

Lors de leur interpellation, les suspects étaient en possession de 5 kilogrammes de cocaïne, évalués à 75 millions de FCFA. Cette saisie met en lumière les efforts continus des autorités camerounaises pour combattre le trafic de drogues dans le pays.



Profil du Chef de Gang

Ogou Umeh Victor, un autre acteur clé dans cette affaire, s'est établi au Cameroun en 2012 après avoir fui son pays d'origine en raison de problèmes judiciaires. Il a prétendument fondé une entreprise de pièces détachées automobiles et d'appareils électroniques à Douala, en particulier au marché Congo. En réalité, il était impliqué dans le trafic de drogues, communément appelées "thaï" et "caillou".



Rôle des Interpellés

Ogbajar Bénédicte et Hussein Adji ont été recrutés par Ogou Umeh Victor pour gérer la réception et l'écoulement de drogues auprès des revendeurs et consommateurs issus de différentes couches sociales. Alors que ses employés livraient la marchandise dans diverses villes du pays, Ogou Umeh se concentrait sur la vente dans des magasins de Douala, notamment ceux situés au Camp Yabassi et au marché Congo.





Situation Actuelle

Actuellement, Ogou Umeh Victor est en fuite. Les deux individus interpellés ont été déférés le 16 janvier 2026 au Tribunal de Grande Instance de Douala Bonanjo, où ils doivent répondre de leurs actes. Cette opération souligne l’engagement des autorités camerounaises à lutter contre le trafic de drogues et à démanteler les réseaux criminels.