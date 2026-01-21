Alwihda Info
TCHAD

Coopération militaire : Le commandant adjoint de la force US AFRICOM au Tchad


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Janvier 2026



Le 20 janvier 2026, à la base aérienne Adji Kosseï de N’Djamena, le Chef d’État-major de l’Armée de l’Air, le Général de corps aérien Amine Ahmed IDRISS, a reçu le Commandant adjoint de la force US AFRICOM, le Général de corps d’armée John W. Brennan.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux forces, avec un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme et les défis sécuritaires dans la sous-région. Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de partenariat stratégique visant à consolider la sécurité et la stabilité régionales.


