Décentralisation : Le Mayo-Kebbi Ouest se dote d'un siège et lance son budget 2026

Le 19 janvier 2026, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest a marqué une étape significative dans son processus de structuration institutionnelle avec l’inauguration de son nouveau siège. Cet événement coïncide avec l’ouverture solennelle de la session budgétaire pour l’exercice 2026, un moment crucial pour la planification du développement local dans la province.
Implanté dans les locaux de l'Agence nationale de développement rural (ANADER), au quartier EGTH dans le premier arrondissement de Pala, ce nouveau siège met fin à des années de fonctionnement sans infrastructures adaptées. Ce cadre administratif permettra au Conseil provincial de mieux exercer ses missions en tant que collectivité territoriale autonome.
La cérémonie d’inauguration a été présidée par Abdelmanane Khatab, délégué général du gouvernement auprès de la province. Étaient également présents :
- Dr Koumaye Ignegonba, président du Conseil provincial
- Barka Abgoumsou, préfet du département de Mayo-Dallah
- Dr Armi Jonas, maire de la ville de Pala
- Conseillers provinciaux, autorités civiles et militaires
Dans son discours, Abdelmanane Khatab a souligné que les conseils provinciaux sont régis par les lois organiques n°014/CNT/2024 et n°028/CNT/2024, qui encadrent leur statut et la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Il a appelé les conseillers à faire preuve de rigueur, de responsabilité, et d’engagement pour répondre efficacement aux attentes des populations locales.
La session budgétaire, qui se déroulera du 19 janvier au 7 février, constituera un moment stratégique pour le Conseil provincial. Les travaux se concentreront sur :
- L'examen et l'adoption d’un budget orienté vers les priorités locales
- Axes prioritaires : infrastructures, éducation, santé, emploi des jeunes, et promotion de l’entrepreneuriat