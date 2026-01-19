









TCHAD Décentralisation : Le Mayo-Kebbi Ouest se dote d'un siège et lance son budget 2026

Alwihda Info | Par Djonre Ben-Casimir - 19 Janvier 2026



Sous la présidence du Délégué général du gouvernement, Abdelmanane Khatab, le Conseil provincial a inauguré ses nouveaux bureaux au quartier EGTH. Ce cadre institutionnel renforcé marque le passage d'une phase d'apprentissage à une phase d'action concrète pour le développement de la province.







Le 19 janvier 2026, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest a marqué une étape significative dans son processus de structuration institutionnelle avec l’inauguration de son nouveau siège. Cet événement coïncide avec l’ouverture solennelle de la session budgétaire pour l’exercice 2026, un moment crucial pour la planification du développement local dans la province. Implanté dans les locaux de l'Agence nationale de développement rural (ANADER), au quartier EGTH dans le premier arrondissement de Pala, ce nouveau siège met fin à des années de fonctionnement sans infrastructures adaptées. Ce cadre administratif permettra au Conseil provincial de mieux exercer ses missions en tant que collectivité territoriale autonome. La cérémonie d’inauguration a été présidée par Abdelmanane Khatab, délégué général du gouvernement auprès de la province. Étaient également présents : Dr Koumaye Ignegonba, président du Conseil provincial

Barka Abgoumsou, préfet du département de Mayo-Dallah

Dr Armi Jonas, maire de la ville de Pala

Conseillers provinciaux, autorités civiles et militaires Dans son discours, Abdelmanane Khatab a souligné que les conseils provinciaux sont régis par les lois organiques n°014/CNT/2024 et n°028/CNT/2024, qui encadrent leur statut et la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Il a appelé les conseillers à faire preuve de rigueur, de responsabilité, et d’engagement pour répondre efficacement aux attentes des populations locales. La session budgétaire, qui se déroulera du 19 janvier au 7 février, constituera un moment stratégique pour le Conseil provincial. Les travaux se concentreront sur : L'examen et l'adoption d’un budget orienté vers les priorités locales

Axes prioritaires : infrastructures, éducation, santé, emploi des jeunes, et promotion de l'entrepreneuriat Dr Koumaye Ignegonba a également pris la parole pour souligner que 2025 a été une année dédiée à l'apprentissage institutionnel et au renforcement des capacités. Il a insisté sur l'importance de faire du budget 2026 un reflet concret des besoins et des aspirations des habitants du Mayo-Kebbi Ouest. À travers cette double cérémonie, le Conseil provincial du Mayo-Kebbi Ouest manifeste sa détermination à jouer pleinement son rôle de collectivité territoriale autonome. En synergie avec l'État, le Conseil s'engage à impulser un développement local inclusif et durable pour le bénéfice de ses populations.





