Défense : Le Tchad et la République populaire de Chine explorent de nouvelles perspectives

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre le Tchad et la République populaire de Chine dans le domaine de la défense. Elle vise à explorer de nouvelles perspectives de partenariat, notamment en matière de projets, de transfert d'expertise réciproque, de formation des cadres et de renforcement des capacités dans le secteur de l'industrie de la défense.



Les responsables tchadiens de la défense ont salué cette initiative, la qualifiant d'opportune et porteuse d'avenir. Ils ont souligné l'importance capitale de cette audience, qui traduit la volonté commune des deux parties de consolider des relations de coopération basées sur la confiance, le respect mutuel et des intérêts partagés.



Au nom du ministre des Armées, le Général Djouma a réitéré l’engagement des autorités tchadiennes à collaborer étroitement avec leurs partenaires chinois pour concrétiser des projets structurants en faveur de la modernisation des forces de défense et de sécurité.



La China Xinxing est une entreprise publique chinoise spécialisée dans la coopération militaire et logistique internationale. Elle intervient principalement dans la fourniture d’équipements de défense, le soutien logistique, la construction d’infrastructures militaires et l’accompagnement des accords de coopération sécuritaire entre la Chine et ses pays partenaires, notamment en Afrique. Son action s’inscrit dans le cadre de la diplomatie de défense chinoise et est encadrée par l’État chinois.