TCHAD
Diplomatie : Le nouvel ambassadeur du Tchad en Libye officiellement en fonction
Alwihda Info | Par Peter Kum - 19 Janvier 2026
Une nouvelle page s’ouvre dans les relations bilatérales entre N'Djamena et Tripoli. Le samedi 17 janvier 2026, S.E.M. Taher Issakha Youssouf a officiellement remis ses lettres de créance, marquant le plein exercice de ses fonctions diplomatiques en terre libyenne.
Le samedi 17 janvier 2026, S.E. M. Taher Issu Youssef, Ambassadeur extraordinaire et Commissaire de la République du Tchad auprès de l'État de Libye, a officiellement présenté ses pouvoirs au Président du Conseil présidentiel de Libye, S.E.M. Mohamed Al-Munafi.
