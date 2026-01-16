Alwihda Info
TCHAD

Diplomatie : Le nouvel ambassadeur du Tchad en Libye officiellement en fonction


Alwihda Info | Par - 19 Janvier 2026


Une nouvelle page s’ouvre dans les relations bilatérales entre N'Djamena et Tripoli. Le samedi 17 janvier 2026, S.E.M. Taher Issakha Youssouf a officiellement remis ses lettres de créance, marquant le plein exercice de ses fonctions diplomatiques en terre libyenne.


  Le samedi 17 janvier 2026, S.E. M. Taher Issu Youssef, Ambassadeur extraordinaire et Commissaire de la République du Tchad auprès de l'État de Libye, a officiellement présenté ses pouvoirs au Président du Conseil présidentiel de Libye, S.E.M. Mohamed Al-Munafi.

 

La cérémonie s'est déroulée dans le respect des coutumes et protocoles diplomatiques, marquée par un esprit d’amitié et de compréhension entre les deux nations. Cette rencontre souligne l'importance des relations bilatérales dans le cadre des enjeux régionaux.

 

Lors de cette présentation, l'ambassadeur tchadien a profité de l'occasion pour transmettre les salutations fraternelles de S.E. le Président de la République du Tchad, Maréchal Mohammed Idris Debi Etno. Il a également mis en avant la détermination des deux pays à renforcer et consolider leurs relations d’amitié et de coopération.

 

Cette cérémonie marque une étape significative dans le renforcement des liens diplomatiques entre le Tchad et la Libye, et souligne l'engagement des deux nations à collaborer pour un avenir commun.
Peter Kum
