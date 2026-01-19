Dans le cadre des efforts menés par la Direction de l'Éducation Inclusive Non Formelle, en partenariat avec l'UNICEF, des rencontres périodiques de sensibilisation sont organisées dans les provinces du Batha, du Guéra, et du Salamat. Ces initiatives visent à mobiliser un soutien pour l'éducation de base non formelle, essentielle pour élargir l'accès à l'éducation dans ces régions.
|
TCHAD
Éducation Inclusive : Le Guéra se mobilise pour l'enseignement non formel
Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 19 Janvier 2026
Ce lundi 19 janvier 2026, la capitale du Guéra a accueilli une rencontre stratégique de sensibilisation. L'objectif est clair : transformer les communautés en acteurs directs de l'éducation pour réduire le taux d'analphabétisme et offrir une seconde chance aux exclus du système scolaire.
Dans le cadre des efforts menés par la Direction de l'Éducation Inclusive Non Formelle, en partenariat avec l'UNICEF, des rencontres périodiques de sensibilisation sont organisées dans les provinces du Batha, du Guéra, et du Salamat. Ces initiatives visent à mobiliser un soutien pour l'éducation de base non formelle, essentielle pour élargir l'accès à l'éducation dans ces régions.
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle