Éducation Inclusive : Le Guéra se mobilise pour l'enseignement non formel







Dans le cadre des efforts menés par la Direction de l'Éducation Inclusive Non Formelle, en partenariat avec l'UNICEF, des rencontres périodiques de sensibilisation sont organisées dans les provinces du Batha, du Guéra, et du Salamat. Ces initiatives visent à mobiliser un soutien pour l'éducation de base non formelle, essentielle pour élargir l'accès à l'éducation dans ces régions. La rencontre a été présidée par Haroune Sortho Ramadane, délégué de l'éducation nationale du Guéra. Moumine Alkhali, inspecteur de l'éducation de base non formelle et de l'alphabétisation, a ouvert la séance en exprimant sa gratitude envers les autorités et les participants pour leur engagement. Il a souligné l'importance de l'initiative dans le contexte éducatif actuel. Madame Naima Moussa, directrice de l'éducation inclusive et non formelle, a pris la parole pour expliquer les objectifs de sa mission dans les trois provinces. Son intervention a réussi à clarifier les enjeux et résultats attendus suite à ces rencontres, renforçant ainsi l'importance de l'éducation non formelle. Le délégué a mis l'accent sur la nécessité pour les participants d'être assidus afin d'acquérir les connaissances nécessaires à leur application sur le terrain. Il a souligné que l'impact de la sensibilisation dépendra de l'engagement de chacun au sein des communautés. Cette initiative fait partie d'une collaboration étroite entre le ministère de l'Éducation nationale tchadien et l'UNICEF. L’appui financier de l’organisation internationale illustre l’importance accordée à l’éducation non formelle comme un vecteur d'inclusion sociale et de développement, surtout dans les zones où l’accès à l’éducation formelle demeure restreint. Ces rencontres de sensibilisation représentent une étape importante dans le renforcement de l'éducation non formelle au Tchad. Elles visent à garantir un accès éducatif élargi, répondant ainsi aux besoins fondamentaux des communautés tout en contribuant au développement socio-éducatif des provinces concernées.