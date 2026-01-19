Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Éducation Inclusive : Le Guéra se mobilise pour l'enseignement non formel


Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 19 Janvier 2026


Ce lundi 19 janvier 2026, la capitale du Guéra a accueilli une rencontre stratégique de sensibilisation. L'objectif est clair : transformer les communautés en acteurs directs de l'éducation pour réduire le taux d'analphabétisme et offrir une seconde chance aux exclus du système scolaire.


Éducation Inclusive : Le Guéra se mobilise pour l'enseignement non formel



  Dans le cadre des efforts menés par la Direction de l'Éducation Inclusive Non Formelle, en partenariat avec l'UNICEF, des rencontres périodiques de sensibilisation sont organisées dans les provinces du Batha, du Guéra, et du Salamat. Ces initiatives visent à mobiliser un soutien pour l'éducation de base non formelle, essentielle pour élargir l'accès à l'éducation dans ces régions.

 

La rencontre a été présidée par Haroune Sortho Ramadane, délégué de l'éducation nationale du Guéra.

 

Moumine Alkhali, inspecteur de l'éducation de base non formelle et de l'alphabétisation, a ouvert la séance en exprimant sa gratitude envers les autorités et les participants pour leur engagement. Il a souligné l'importance de l'initiative dans le contexte éducatif actuel.

 

Madame Naima Moussa, directrice de l'éducation inclusive et non formelle, a pris la parole pour expliquer les objectifs de sa mission dans les trois provinces. Son intervention a réussi à clarifier les enjeux et résultats attendus suite à ces rencontres, renforçant ainsi l'importance de l'éducation non formelle.

 

Le délégué a mis l'accent sur la nécessité pour les participants d'être assidus afin d'acquérir les connaissances nécessaires à leur application sur le terrain. Il a souligné que l'impact de la sensibilisation dépendra de l'engagement de chacun au sein des communautés.

 

Cette initiative fait partie d'une collaboration étroite entre le ministère de l'Éducation nationale tchadien et l'UNICEF. L’appui financier de l’organisation internationale illustre l’importance accordée à l’éducation non formelle comme un vecteur d'inclusion sociale et de développement, surtout dans les zones où l’accès à l’éducation formelle demeure restreint.

 

Ces rencontres de sensibilisation représentent une étape importante dans le renforcement de l'éducation non formelle au Tchad. Elles visent à garantir un accès éducatif élargi, répondant ainsi aux besoins fondamentaux des communautés tout en contribuant au développement socio-éducatif des provinces concernées.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/01/2026

Musique : Hilaire Haïti signe son grand retour au Complexe Dionbé

Musique : Hilaire Haïti signe son grand retour au Complexe Dionbé

Environnement : Le Mandoul en campagne pour l'application de la Loi 023 Environnement : Le Mandoul en campagne pour l'application de la Loi 023 18/01/2026

Populaires

Sécurité au Salamat : Le Général Ismat Issakha Acheikh prépare l'avenir à Daha

18/01/2026

Santé et Salubrité : La SEMATN-IST transforme le campus de l'INSTA d'Abéché

18/01/2026

Drame à Aroubta : Trois jeunes périssent dans l'effondrement d'une mine d'or

18/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/01/2026 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ? Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ? 17/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter