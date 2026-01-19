Énergie : un projet de 200 MW au cœur des échanges entre le Tchad et LUANQIN International

Le Premier ministre tchadien, Chef du Gouvernement, Ambassadeur Allah Maye Halina, a reçu en audience le Président-Directeur Général de LUANQIN International dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre le Tchad et la Chine.



Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur les opportunités d’investissement au Tchad, en particulier dans le secteur stratégique de l’énergie.



Le responsable de l’entreprise chinoise a présenté plusieurs projets envisagés, parmi lesquels figure un important programme d’infrastructures photovoltaïques d’une capacité globale de 200 mégawatts, destiné à contribuer à l’amélioration de l’accès à l’électricité et à la transition énergétique du pays.



Le Premier ministre a, pour sa part, exposé la vision du Gouvernement axée sur une croissance inclusive et durable. Il a souligné les réformes engagées afin d’améliorer le climat des affaires et d’encourager les investissements directs étrangers, tout en réaffirmant la disponibilité des autorités à accompagner les investisseurs dans la mise en œuvre de projets structurants et créateurs d’emplois.

