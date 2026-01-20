Extradition de Paul-Henri Sandaogo Damiba : le Togo remet l’ancien président aux autorités burkinabè

Selon un communiqué officiel, en date du 12 janvier 2026, les autorités compétentes de la République togolaise ont reçu une demande d’extradition visant l’ancien chef de l’État burkinabè, poursuivi pour de graves infractions, notamment détournement criminel de deniers publics, enrichissement illicite, corruption, incitation à la commission de délits et crimes, recel aggravé et blanchiment de capitaux.



Après examen de la régularité de la requête, les autorités togolaises y ont donné les suites prévues par la loi. Conformément à la procédure d’extradition en vigueur au Togo, Paul-Henri Sandaogo Damiba a été interpellé le 16 janvier 2026, en exécution du mandat d’arrêt joint à la demande d’extradition, puis placé sous écrou.



Le dossier a ensuite été transmis à la chambre d’instruction de la cour d’appel de Lomé. À l’issue de l’audience publique tenue le 16 janvier 2026, cette juridiction a émis un avis favorable à la demande d’extradition. Cette décision s’appuie notamment sur l’offre de réciprocité des autorités burkinabè, les instruments juridiques internationaux auxquels le Togo est partie, ainsi que les garanties fournies concernant le respect de l’intégrité physique et de la dignité de l’intéressé, de ses droits procéduraux — y compris le droit à un procès équitable — et l’absence de la peine de mort.



À la suite de cet avis favorable, Paul-Henri Sandaogo Damiba a été officiellement remis aux autorités burkinabè le 17 janvier 2026.



Le communiqué a été rendu public à Lomé le 19 janvier 2026 par le Gouvernement togolais, par la voix du Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains.