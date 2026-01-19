Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Incursion accidentelle au Tchad : les Forces de soutien rapide expriment leurs regrets


Alwihda Info | Par Alwihda - 19 Janvier 2026


​Les Forces de soutien rapide (FSR) ont exprimé leur profond regret à la suite d’événements qualifiés de malheureux, survenus après des affrontements accidentels avec les forces armées tchadiennes à proximité de la frontière entre les deux pays.


Incursion accidentelle au Tchad : les Forces de soutien rapide expriment leurs regrets
Dans un communiqué rendu public, les FSR ont reconnu que leurs unités avaient pénétré à l’intérieur des frontières de la République du Tchad, entraînant des échanges de tirs non intentionnels avec les forces tchadiennes. Le mouvement affirme que cet incident ne résultait d’aucune volonté hostile, mais d’une erreur involontaire commise lors d’opérations sur le terrain.

Selon le communiqué, cette confusion serait due à la similitude géographique des zones frontalières, caractérisées par des paysages et des terrains difficiles à distinguer, ce qui aurait conduit les unités engagées à opérer sans connaissance préalable précise des limites territoriales internationales.

Les Forces de soutien rapide ont par ailleurs tenu à réaffirmer leur respect total de la souveraineté du Tchad et de ses frontières internationalement reconnues. Elles ont souligné que l’incident ne reflète en rien une intention de violation territoriale ou d’escalade militaire avec les autorités tchadiennes.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/01/2026

Diplomatie : Le nouvel ambassadeur du Tchad en Libye officiellement en fonction

Diplomatie : Le nouvel ambassadeur du Tchad en Libye officiellement en fonction

Tchad : la polygamie, entre tradition et droits des femmes Tchad : la polygamie, entre tradition et droits des femmes 18/01/2026

Populaires

Tchad : Le chef de l'État promulgue 10 lois

19/01/2026

Tchad : le conseil d'administration de l'UNABA se penche sur les orientations stratégiques

19/01/2026

Forum Économique Mondial : La RDC déploie sa stratégie "Pays-Solutions" à Davos

19/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/01/2026 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ? Pourquoi dépensons-nous plus pour nos morts que pour nos vivants ? 17/01/2026 - Barra Lutter

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter