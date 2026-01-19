Incursion accidentelle au Tchad : les Forces de soutien rapide expriment leurs regrets

Dans un communiqué rendu public, les FSR ont reconnu que leurs unités avaient pénétré à l’intérieur des frontières de la République du Tchad, entraînant des échanges de tirs non intentionnels avec les forces tchadiennes. Le mouvement affirme que cet incident ne résultait d’aucune volonté hostile, mais d’une erreur involontaire commise lors d’opérations sur le terrain.



Selon le communiqué, cette confusion serait due à la similitude géographique des zones frontalières, caractérisées par des paysages et des terrains difficiles à distinguer, ce qui aurait conduit les unités engagées à opérer sans connaissance préalable précise des limites territoriales internationales.



Les Forces de soutien rapide ont par ailleurs tenu à réaffirmer leur respect total de la souveraineté du Tchad et de ses frontières internationalement reconnues. Elles ont souligné que l’incident ne reflète en rien une intention de violation territoriale ou d’escalade militaire avec les autorités tchadiennes.