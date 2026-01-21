Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Le ministre biélorusse de l'Industrie militaire en mission au Tchad


Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Janvier 2026


Le Général Issaka Malloua Djamouss, ministre des Armées, des Anciens Combattants et Victimes de guerre du Tchad, a accueilli ce lundi 19 janvier 2026 une délégation ministérielle de la République de Biélorussie, dirigée par M. Dmitry Pantus, ministre de l’Industrie militaire. Cette rencontre de travail a été axée sur le renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense.


Le ministre biélorusse de l'Industrie militaire en mission au Tchad
Un mémorandum d’entente en matière de coopération militaro-technique a été signé ce mardi 20 janvier 2026 entre le Tchad et la Biélorussie, marquant une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Le document a été paraphé au nom de la République du Tchad par M. Amir Idriss Kourda, ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier, assurant l’intérim du ministre des Armées. Du côté biélorusse, le mémorandum a été signé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, représentant Minsk dans le domaine de la coopération militaire et technologique.

Cet accord vise à développer et structurer les échanges dans le secteur militaire et technologique, en consolidant les compétences et en favorisant l’équipement des forces armées tchadiennes. Il traduit également la volonté des deux pays de renforcer leurs partenariats stratégiques, en mettant l’accent sur le transfert de technologies et le soutien logistique.


