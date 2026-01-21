Alwihda Info
Mali : polyclinique des Armées de Kati, le chef suprême des Armées au chevet des blessés de guerre


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 21 Janvier 2026


En marge des activités commémoratives du 20 janvier, fête de l’Armée malienne, le président de la Transition, chef suprême des Armées, le Général d’Armée Assimi Goïta, a partagé un repas de corps avec les blessés de guerre hospitalisés à la Polyclinique des Armées de Kati.


À cette occasion solennelle, le chef de l’État, chef Suprême des Armées, était entouré du Premier ministre, du président du Conseil national de Transition, du ministre de la Défense et des Anciens combattants, du chef d’État-major général des Armées, des membres du gouvernement, ainsi que de plusieurs chefs et directeurs de services des Forces armées et de Sécurité.

Cette rencontre a été mise à profit pour procéder à la décoration de ces valeureux soldats, en reconnaissance de leur bravoure et de leur sacrifice, par l’attribution de la Médaille des blessés.

Après les séries de décorations effectuées successivement par le Premier ministre, le président du Conseil national de Transition, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, ainsi que le chef d’État-major général des Armées, le président de la Transition a personnellement décoré les blessés alités.



