Mali : polyclinique des Armées de Kati, le chef suprême des Armées au chevet des blessés de guerre

À cette occasion solennelle, le chef de l’État, chef Suprême des Armées, était entouré du Premier ministre, du président du Conseil national de Transition, du ministre de la Défense et des Anciens combattants, du chef d’État-major général des Armées, des membres du gouvernement, ainsi que de plusieurs chefs et directeurs de services des Forces armées et de Sécurité.



Cette rencontre a été mise à profit pour procéder à la décoration de ces valeureux soldats, en reconnaissance de leur bravoure et de leur sacrifice, par l’attribution de la Médaille des blessés.



Après les séries de décorations effectuées successivement par le Premier ministre, le président du Conseil national de Transition, le ministre de la Défense et des Anciens combattants, ainsi que le chef d’État-major général des Armées, le président de la Transition a personnellement décoré les blessés alités.