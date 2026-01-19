Alwihda Info
AFRIQUE

RCA - Transport Aérien : Air France coupe le direct Paris-Bangui


Alwihda Info | Par - 19 Janvier 2026


L'annonce de la suppression de la liaison directe hebdomadaire suscite une vive émotion en Centrafrique. Désormais, les voyageurs devront transiter par Yaoundé, une modification qui fragilise le statut de hub de la capitale centrafricaine et complique les échanges diplomatiques et économiques.


Fin de la Lignée Directe


Le dernier vol direct entre Paris et Bangui est programmé pour le 31 janvier 2026, selon les informations rapportées par RFI le 18 janvier 2026. Cette décision a été confirmée par Air France, bien que la compagnie n'ait pas fourni de justification spécifique pour cette modification.




Problèmes de Rentabilité


Cette ligne, qui continuait ensuite vers Yaoundé, semble ne pas être rentable pour la compagnie aérienne. Air France a déjà réduit la desserte à un seul vol hebdomadaire incluant une escale à Yaoundé. Les passagers avaient remarqué que les réservations pour le vol du samedi n'étaient plus disponibles à partir du 1er février.





Desserte à Réduite



Désormais, les clients devront se contenter de deux vols par semaine, opérés en collaboration avec Afrijet FlyGabon, circulant entre Yaoundé et Bangui. Les vols vers Paris seront gérés uniquement via les rotations avec Yaoundé. Les raisons derrière cette décision incluent :
  • Un faible nombre de voyageurs
  • Des taxes locales élevées
  • Le prix des carburants en hausse
  • Un temps de trajet rallongé à cause de l'interdiction de survol du Niger


Réactions à Bangui


Cette décision a suscité un fort mécontentement en Centrafrique, devenant un sujet de préoccupation diplomatique. Même le président Touadera aurait exprimé son indignation, incitant son gouvernement à demander des explications à l'ambassadeur de France.




Implications Diplomatiques


Le sujet a été porté jusqu'à l'Élysée, car bien qu'Air France soit une entreprise privée, l'État français est son principal actionnaire, détenant 28% des parts. Des diplomates cherchent à influencer la position de la compagnie aérienne sur cette question. Une source proche du dossier a même exprimé des inquiétudes, qualifiant cette décision de « contre-courant de la feuille de route » établie en avril 2024 pour améliorer les relations entre les deux États.If you have any more questions or need assistance with something else, feel free to ask!
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


