RCA - Transport Aérien : Air France coupe le direct Paris-Bangui

Fin de la Lignée Directe
Le dernier vol direct entre Paris et Bangui est programmé pour le 31 janvier 2026, selon les informations rapportées par RFI le 18 janvier 2026. Cette décision a été confirmée par Air France, bien que la compagnie n'ait pas fourni de justification spécifique pour cette modification.
Problèmes de Rentabilité
Cette ligne, qui continuait ensuite vers Yaoundé, semble ne pas être rentable pour la compagnie aérienne. Air France a déjà réduit la desserte à un seul vol hebdomadaire incluant une escale à Yaoundé. Les passagers avaient remarqué que les réservations pour le vol du samedi n'étaient plus disponibles à partir du 1er février.
Desserte à Réduite
Désormais, les clients devront se contenter de deux vols par semaine, opérés en collaboration avec Afrijet FlyGabon, circulant entre Yaoundé et Bangui. Les vols vers Paris seront gérés uniquement via les rotations avec Yaoundé. Les raisons derrière cette décision incluent :
- Un faible nombre de voyageurs
- Des taxes locales élevées
- Le prix des carburants en hausse
- Un temps de trajet rallongé à cause de l'interdiction de survol du Niger
Réactions à Bangui
Cette décision a suscité un fort mécontentement en Centrafrique, devenant un sujet de préoccupation diplomatique. Même le président Touadera aurait exprimé son indignation, incitant son gouvernement à demander des explications à l'ambassadeur de France.
Implications Diplomatiques
Le sujet a été porté jusqu'à l'Élysée, car bien qu'Air France soit une entreprise privée, l'État français est son principal actionnaire, détenant 28% des parts. Des diplomates cherchent à influencer la position de la compagnie aérienne sur cette question. Une source proche du dossier a même exprimé des inquiétudes, qualifiant cette décision de « contre-courant de la feuille de route » établie en avril 2024 pour améliorer les relations entre les deux États.