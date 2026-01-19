RCA - Transport Aérien : Air France coupe le direct Paris-Bangui

Fin de la Lignée Directe







Problèmes de Rentabilité









Desserte à Réduite

Un faible nombre de voyageurs

Des taxes locales élevées

Le prix des carburants en hausse

en hausse Un temps de trajet rallongé à cause de l'interdiction de survol du Niger



Réactions à Bangui







Implications Diplomatiques

Leentreetest programmé pour le, selon les informations rapportées parle. Cette décision a été confirmée par Air France, bien que la compagnie n'ait pas fourni de justification spécifique pour cette modification.Cette ligne, qui continuait ensuite vers, semble ne pas être rentable pour la compagnie aérienne. Air France a déjà réduit la desserte à un seul vol hebdomadaire incluant une escale à Yaoundé. Les passagers avaient remarqué que les réservations pour le vol du samedi n'étaient plus disponibles à partir du 1er février.Désormais, les clients devront se contenter de, opérés en collaboration avec, circulant entre Yaoundé et Bangui. Les vols vers Paris seront gérés uniquement via les rotations avec. Les raisons derrière cette décision incluent :Cette décision a suscité un fort mécontentement en Centrafrique, devenant un sujet de préoccupation diplomatique. Même le présidentaurait exprimé son indignation, incitant son gouvernement à demander des explications à l'ambassadeur de France.Le sujet a été porté jusqu'à, car bien qu'Air France soit une entreprise privée, l'État français est son principal actionnaire, détenantdes parts. Des diplomates cherchent à influencer la position de la compagnie aérienne sur cette question. Une source proche du dossier a même exprimé des inquiétudes, qualifiant cette décision de « contre-courant de la feuille de route » établie en avril 2024 pour améliorer les relations entre les deux États.