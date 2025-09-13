Tchad : Assemblée générale du Réseau des Femmes Rurales pour le développement de la Nya





Redynamisation et renforcement des capacités

Animée par le facilitateur Djegolbe Thomas et la présidente du réseau, Nebinon Yvette, la réunion a permis de conseiller les membres sur la gouvernance associative, la gestion efficace et le respect des textes de base. L'objectif était de rendre les organisations plus efficaces et de renforcer les capacités des femmes.

Vision et perspectives du réseau

Nebinon Yvette a également présenté la vision du réseau, qui inclut le maintien des jeunes filles à l'école. Le réseau des femmes rurales pour le développement de la Nya, qui regroupe vingt organisations, prévoit six autres rencontres pour atteindre l'ensemble des associations et groupements de la région et reste ouvert à d'autres groupes intéressés.