TCHAD

Tchad : Assemblée générale du Réseau des Femmes Rurales pour le développement de la Nya


Alwihda Info | Par Reouhoudou Innocent - 13 Septembre 2025


Le 12 septembre 2025, une assemblée générale s'est tenue à Bébédjia, réunissant des membres de divers groupements et associations féminins. Cette rencontre a été organisée par le Réseau des Femmes Rurales pour le Développement de la Nya, dans le but de redynamiser et restructurer les organisations féminines.


Redynamisation et renforcement des capacités

 
Animée par le facilitateur Djegolbe Thomas et la présidente du réseau, Nebinon Yvette, la réunion a permis de conseiller les membres sur la gouvernance associative, la gestion efficace et le respect des textes de base. L'objectif était de rendre les organisations plus efficaces et de renforcer les capacités des femmes.
 

Vision et perspectives du réseau

 
Nebinon Yvette a également présenté la vision du réseau, qui inclut le maintien des jeunes filles à l'école. Le réseau des femmes rurales pour le développement de la Nya, qui regroupe vingt organisations, prévoit six autres rencontres pour atteindre l'ensemble des associations et groupements de la région et reste ouvert à d'autres groupes intéressés.


