TCHAD

Tchad : Goz-Beïda, le quartier Khadra frappé par une attaque massive d’abeilles


Alwihda Info | Par Béchir Ahmat - 15 Janvier 2026



Le quartier Khadra, à Goz-Beïda, dans la province du Sila, a été le théâtre d’une attaque massive d’abeilles ce jeudi 15 janvier 2026. L’essaim s’est dispersé dans une zone de forte affluence, touchant particulièrement des enfants, ainsi que des usagers des services de santé situés à proximité.

Bilan humain et sanitaire
Plusieurs cas de piqûres ont été signalés, principalement chez les enfants. Les victimes ont reçu les premiers soins d’urgence. Aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée à ce stade. L’incident a toutefois provoqué un état de choc et une panique généralisée au sein du quartier.

Analyse du phénomène
Selon des témoignages recueillis sur place, ce type d’incident serait récurrent et surviendrait presque chaque année. Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette prolifération d’abeilles, notamment : des facteurs environnementaux, tels que les changements saisonniers ou la présence de sources d’eau et de nourriture attractives ; l’urbanisation, avec la proximité des habitations et de zones naturelles de nidification non identifiées ; l’absence de protocoles clairs de gestion des risques liés à la faune sauvage en milieu urbain.

Face à cette situation préoccupante, il est impératif que les services de l’environnement et de la sécurité de la province du Sila prennent des mesures préventives et structurelles afin d’éviter la répétition de tels incidents. La sécurité des enfants et des patients vulnérables du quartier Khadra en dépend.


